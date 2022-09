Aksel Lund Svindal forteller i sosiale medier: Har testikkelkreft

Aksel Lund Svindal (39) bruker Instagram til å fortelle at han har fått testikkelkreft.

HAR FÅTT KREFT: Aksel Lund Svindal forteller om diagnosen på Instagram lørdag.

– Jeg følte en endring i kroppen. Jeg var ikke sikker på hva det var eller om det var noe i det hele tatt, skriver Lund Svindal.

Den tidligere toppalpinisten deler budskapet sammen med et bilde av seg i en sykehusskjorte. Han fyller 40 år i romjulen.

Aksel Lund Svindal tok to OL-gull i karrieren, i super G i 2010 og i utfor i 2018.

– Jeg bestemte meg for å sjekke det ut. Jeg dro for å se en lege og ble raskt overført til sykehuset. Der fikk legene bekreftet det de trodde. Testikkelkreft., skriver Lund Svindal.

Svindals kjæreste, hekkeløperen Amalie Iuel, kommenterer innlegget med tre blå hjerter.

Alpinist Henrik Kristoffersen har kommentert med ett rødt hjerte.

– De siste ukene har vært annerledes. Jeg er glad for å kunne si at det har vært snakk om uker og ikke måneder. Det er takket være fantastisk helsehjelp, litt flaks og en god avgjørelse. Jeg er veldig takknemlig for det fantastiske helsevesenet vi har i Norge, skriver Svindal på Instagram.

– God bedring, skriver Nils Jakob Hoff som vant Mesternes mester i fjor, da var Lund Svindal programleder. Hoff er forloveden til Therese Johaug.

Tidligere landslagsspiller i fotball, John Carew, har kommentert innlegget med «God bedring» og to røde hjerter.

Lund Svindal blir hyllet for sin åpenhet i kommentarene under innlegget.

Etter en enorm karriere la Lund Svindal opp i februar 2019. Han tok sin første sammenlagtseier i verdenscupen 2007.