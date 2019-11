De hadde ikke vunnet på over 600 dager – så glimtet begge til

Skader. Sykdom. Sviende nederlag. Suveren rival. Søndag skulle det endelig løsne for to norske utøvere som har stanget hodet litt i veggen de siste to årene.

Både Henrik Kristoffersen og Daniel André Tande kunne juble søndag. NTB Scanpix / AP

672 og 623.

Det er antall dager siden de kunne juble, henholdsvis Henrik Kristoffersen for slalåmseier og Daniel André Tande for verdenscupseier i hoppbakken.

Den ene en av verdens beste alpinister og den andre en svært lovende, norsk hopper.

Likevel har det vært tørke. Lang tørke for begge to. Søndag formiddag fant begge kilden til suksess i sesongstarten. I løpet av to timer kunne det norske folk glede seg over to seiere som satt langt, langt inne.

– Jeg er veldig fornøyd med å starte på denne måten, selv om det fortsatt er en del arbeid som gjenstår. Det er ikke i nærheten av perfekt, men et stort steg i riktig retning, sa Kristoffersen til NRK etter et fantastisk comeback.

Fakta Henrik Kristoffersen Født 2. juli 1994 Fra: Rælingen Bor: Salzburg i Østerrike Klubb: Rælingen Skiklubb Meritter: OL-Sølv, storslalåm i Pyeongchang 2018, OL-bronse i slalåm i Sotsji 2014; VM-gull i storslalåm i Åre 2019 Verdenscupen: Har 131 starter i verdenscupen. Han har 19 verdenscupseiere.

Lå bak

Det var hans første slalåmseier siden 21. januar 2018, da han vant et verdenscuprenn i Kitzbühel. I Østerrike, landet som har båret frem alpinesset Marcel Hirscher.

Han er en av de største grunnene til at «den evige toer» ikke har vunnet på så lenge. Og da Hirscher først kjørte ut, som i OL i Sør-Korea en måned etter seieren i Kitzbühel, sviktet Kristoffersen.

Seieren i finske Levi var heller ingen selvfølge, der Rælingen-løperen var nummer fire etter første omgang.

Han slo franske Clement Noels med ni hundredeler. I tett snødrev viste Kristoffersen endelig muskler.

Kristoffersen gliste bredt etter seieren søndag. Martti Kainulainen / Lehtikuva / Lehtikuva

– Mange som skal ha æren

– Etter første omgang hadde jeg faktisk ikke troen på at jeg skulle vinne i dag. Det er bra og viktig å få en seier. Nå er det slalåmrenn nummer 16 jeg vinner i verdenscupen, og jeg tror faktisk at jeg har gått forbi Ivica Kostelić og Marc Girardelli på slalåmseire. Jeg er ranket som nummer fire gjennom tidene. Det er mange som skal ha ære for den jobben her, fortalte Kristoffersen til NRK.

Da hadde det bare gått en liten time siden Tande hadde jublet for en veldig etterlengtet seier i polske Wisla.

For også den 25 år gamle Kongsberg-hopperen fra Narvik hadde hatt en lang seierstørke. Ikke siden mars 2018 hadde Tande vunnet. Det skulle ta over 600 dager fra seieren i Holmenkollen, til Tande tok sin sjette verdenscupseier.

Fakta Daniel-André Tande Født: 24. januar 1994 Fra: Kongsberg Klubb: Kongsberg IF Meritter: OL-gull i lagkonkurransen i Pyeongchang i 2108, VM-gull i skiflyging i 2018 i Oberstdorf. 2 VM gull ilagkonkurransen i skiflyging. Verdenscupen: 104 starter, 6 verdenscupseiere

Trodde ikke på seier

– Følelsen er enormt herlig. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle være med å kjempe om førsteplassen da jeg reiste ned hit, sa Tande til NRK.

Med mor på tribunen i Polen skulle det endelig lykkes igjen for Tande, som har slitt med kneskader og sykdom siden seieren på hjemmebane.

Annethoppet på 129 meter sendte Tande til topps før tyske Karl Geiger satte utfor. Han kunne ikke gjøre noe med Tandes 127 og 129 meter, som ga nordmannen en sluttsum på 241 poeng.

Nærmest var slovenske Anze Lanisek, med 225 poeng, foran hjemmehåpet Kamil Stoch med 224 poeng.

Tande var svært fornøyd med seieren søndag. Czarek Sokolowski / AP

– Han har selvtillit

Robin Pedersen ble nest beste norske på 9.-plass, mens Johann André Forfang kunne glede seg over et strålende annethopp på 136 meter.

Det som kanskje gledet tromsøværingen mer, var derimot Tandes seier.

– Vi så han hadde tunge forhold ut, så han måtte gjøre jobben. Enn at han vant dette? Det er så rått og deilig, sier Forfang til NRK.

– Jeg tror han har vært trygg på at han skal tilbake. Han har selvtillit og gjort en real jobb med å komme tilbake, la han til.