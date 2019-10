Kritiserer Branns Bamba-håndtering

Ny podkast: Det er fyr i teltet på Brann Stadion, og Doddo og Erik Huseklepp mener Brann burde behandle Daouda Bamba annerledes.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

KRITISK: Daouda Bamba burde aldri blitt utestengt, mener Erik Huseklepp og Doddo. Bjørn Erik Larsen

– Han er en stjerne, mener Doddo, og legger i det at Brann burde behandlet Daouda Bamba på en annen måte for å få det beste ut av Branns dyreste spiller.

I en podkast, som også inneholder scener fra et finsk fjernsynsteater (!), fyrer BT-bloggeren løs mot Branns håndtering av Daouda Bamba. Panelet diskuterer også feiden mellom Veton Berisha og nettopp Bamba, som kom til overflaten i et TV-intervju søndag.

Last ned denne ukens Ballspark-podkast ved å trykke i spilleren under, eller via iTunes her.