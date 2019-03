Odd vant 3–2 hjemme i Skien.

ODD - BRANN 3–2

Odd kom tidlig under 0-1 for Brann, men takket være to mål av Torgeir Børven i annen omgang tok de en sterk 3-2-seier i serieåpningen.

– Det er deilig å vinne når vi skal ha en svær jubileumsfest senere i kveld, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Brann åpnet forrykende, og det var ikke gått ett snaut minutt før Vito Wormgoor hadde stanget Brann i ledelsen. Han var råsterk i luften og umarkert satte han inn 1-0.

Kampen jevnet seg etter hvert ut, og like før pause dukket Vebjørn Hoff opp inne i Brann-feltet og satte en utrolig viktig utligning til 1-1. Fredrik Nordkvelle sto for innlegget fra venstrekanten.

– Vi ble tatt litt på senga og var nervøse innledningsvis. Jeg håper at vi klarer å tørre litt mer, sa Odd-treneren etter 1. omgang. Og det gjorde de.

Odds tidligere Brann-spiller Torgeir Børven var svært anonym i 1. omgang. I annen omgang presenterte han seg selv på ypperlig vis.

Hjemmelaget fikk en forrykende start på omgangen og gikk opp i ledelsen da Børven fikk to muligheter inne i Brann-feltet.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Etter 68 minutter fikk Børven stå umarkert på bakre stolpe og gjøre 3-1 etter en corner.

Brann slo tilbake da Wormgoor satte sitt annet mål for dagen. Han satte en straffe i mål kvarteret før slutt. Straffen kom etter at Steffen Hagen noe unødvendig hadde gått litt for hardt i ryggen på Brann-spissen Bamba.

Kampen ebbet ut med tre poeng til hjemmelaget.