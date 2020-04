Håp om at Premier League kan spilles ferdig uten publikum – ber spillerne godta lønnskutt.

Premier League ba lørdag spillerne om å godta lønnskutt på 30 prosent. De fikk beskjed om at ligaen taper 9,75 milliarder kroner om sesongen ikke kan fullføres.

Premier League ba lørdag spillerforeningen om å godta lønnskutt på 30 prosent. Foto: NTB Scanpix

Under en telefonkonferanse med spillerforeningen (PFA) og managernes fagforening (LMA) ga eliteserien beskjed om at man må betale tilbake 762 millioner pund dersom sesongen ikke spilles ferdig og TV-rettighetshaverne krever refusjonen de da har rett på.

Spillerforeningen ble bedt om å godta lønnskutt på 30 prosent, og nå skal det diskuteres videre mellom spillere og enkelte klubber. Det ventes å bli vanskelige samtaler som vil pågå inn i neste uke.

Premier League har ikke rett til å beslutte lønnskutt for hele ligaen, og spillerne må gå med på det om det skal gjennomføres.

En uttalelse fra PFA lørdag kveld tyder på at kuttet Premier League håper på vil sitte langt inne. Spillerne hevder blant annet at et lønnskutt vil ramme helsevesenet hardt på grunn av reduserte skatteinntekter.

Mindre skatt

I uttalelsen står det at spillerne ønsker å ta ansvar og bidra økonomisk i koronaviruskrisen og at fagforeningen er villig til å fortsette diskusjonene med Premier League, men at det er en komplisert situasjon som krever tid.

Blant annet viser man til at et lønnskutt på 30 prosent vil utgjøre 500 millioner pund (6,4 milliarder kroner) over en 12 måneders periode, og at dette vil koste myndighetene 2,5 milliarder kroner i skatteinntekter.

– Hva vil det bety for helsevesenet? Var det tatt hensyn til dette i forslaget fra Premier League, og regnet helseminister Matt Hancock inn dette da han offentlig ba spillerne om å godta lønnskutt, spør PFA.

Hancock gikk tidligere i uken hardt ut mot spillerne og ba dem om å «gjøre sitt» i krisen.

Premier League har ifølge BBC avslått å kommentere PFA-uttalelsen.

Uten tilskuere

Telefonkonferansen lørdag varte mindre enn en time. I løpet av samtalen opplyste ligaen at kampene nesten helt sikkert vil bli spilt uten tilskuere dersom sesongen gjenopptas.

Det ble også framholdt at man ventelig vil tape millioner av pund i sponsorinntekter og kamprelaterte inntekter i tillegg til det potensielle bortfallet av TV-inntekter.

Flere spillere har jobbet sammen om en plan om å gi en betydelig del av sin lønn til gode formål. Liverpools Jordan Henderson har ført an i arbeidet der alle de andre klubbkapteinene er involvert.

– Vi har lyst til å hjelpe, men nå føler vi at vi trykkes opp mot veggen. Jeg har snakket med Jordan, og han jobber veldig hardt med dette. Jeg synes det er unødvendig at utenforstående sier hva vi skal gjøre med pengene våre, sier Newcastle-spiller Danny Rose til BBC.

Både PFA og flere agenter har tidligere tatt til orde for utsettelse av lønnsbetalinger framfor direkte kutt.

