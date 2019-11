King senket United – etterpå tok Solskjær selvkritikk

Bournemouth hadde spilt 358 minutter uten en fulltreffer i ligaen. Så scoret Joshua King et vidunderlig mål mot Manchester United.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Joshua King overlistet David de Gea i Manchester United-buret like før pause. ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Bournemouth – Manchester United 1–0

Regnet øste ned i Sør-England idet Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United jaktet på sin fjerde strake borteseier på bare ti dager.

Før seieren mot Partizan i Beograd 24. oktober gikk laget 11 kamper uten seier på fremmed gress. Ikke siden den dramatiske Champions League-seieren mot Paris Saint-Germain i mars hadde United vunnet.

Likevel så sa det bråstopp mot Bournemouth.

Joshua King ble den store helten da han senket laget til gamletreneren etter en kunstscoring.

– Du ønsker å score i hver kamp, og jeg har spilt litt ute til venstre. Men å få vinnermålet var så godt. Jeg fokuserte bare på målet og visste ikke at noen var i nærheten av meg. Jeg brukte tid og traff rent, sier King til BT Sport.

Fakta Joshua King i Premier League Landslagsspissen har scoret 45 mål i Premier League. Denne sesongen står han med tre mål. Hans beste scoringssesong var i 2016–2017. Da noterte han seg for 16 mål i Premier League. King har scoret tre mål mot gamleklubben Manchester United i ligaen.

Ole Gunnar Solskjær så bekymret ut på benken. Mark Kerton / PA

King-show

Like før pause ble en ball spilt inn mot King i sekstenmeteren. Nordmannen vippet ballen over Aaron Wan-Bissaka på mesterlig vis. Avslutningen var det heller ikke noe å utsette på.

– Solskjærs tidligere elev i Manchester United er den som straffer Solskjær og United i regnværet på sørkysten, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Det er råsterkt. Klasse av Joshua King, la han til.

Den norske landslagsspissen var fra 2008 til 2013 en del av akademiet i Manchester-klubben. Der hadde han blant annet Solskjær som trener.

– Man må kunne si at det var et stykke magi som avgjorde kampen, sier Solskjær til den britiske TV-kanalen.

Det var Bournemouths første mål i ligaen på nesten åtte omganger. Klubben hadde gått 358 strake spilleminutter uten scoring. Denne sesongen har King notert seg for tre mål.

– Vi vet at vi kan score. Før var problemet vårt å holde nullen, og vi vet det. Forsvaret var fantastisk i dag. Vi vil alltid komme til å score mål. Vi visste at dersom vi fikk et mål, så kunne vi vinne, sier King.

LES OGSÅ: Tre nordmenn sikret seriegull i Sverige etter ellevilt drama

Det var et kraftig regnvær som møtte lagene lørdag ettermiddag. DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Kom med sluttspurt

Bortelaget slet med å skape de virkelig store sjansene, helt til det gjensto ti minutter. Scott McTominay prøvde seg fra distanse, men skuddet ble avverget av hjemmelagets keeper.

Like før hadde Manchester United hatt nok en stor mulighet. En avslutning fra Mason Greenwood gikk i stolpen.

Sørkystklubben hadde også flere muligheter til å doble ledelsen, men det ebbet ut i 1–0 til Bournemouth.

Seieren gjør at Bournemouth passerer Manchester United på tabellen. King og co. har 16 poeng, tre flere enn lørdagens motstander.

Solskjær settes under ytterligere press. Etter kampen tok han selvkritikk.

– Vi manglet kvalitet til tider. Jeg burde kanskje ha startet med noen andre (spillere). Vi må vinne slike kamper, vi er skuffet. Nå må vi se fremover, sier nordmannen.

Det ble en frustrerende ettermiddag for Victor Lindelöf og resten av Manchester United-spillerne. DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Sliter bakover

Det var også den sjette ligakampen på rad at Manchester United ikke klarer å holde nullen. Spesielt på bortebane er det blitt en problem for Solskjærs menn.

Klubben har ikke maktet å unngå baklengsmål i 11 bortekamper på rad i ligaen. Det tangerer klubbens verste rekke siden omleggingen til Premier League i 1992.

Den tidligere rekorden ble satt mellom august 2002 og januar 2003, skriver statistikkleverandøren Gracenote på Twitter.