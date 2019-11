Formuen til Klæbo vokser – har doblet seg på ett år

Johannes Høsflot Klæbo (23) gjør det bra også utenfor skisporet.

Johannes Høsflot Klæbo dobler formuen. Terje Pedersen / NTB scanpix

Formuen til Klæbo hadde i 2018 økt til 5,02 millioner kroner, skriver Finansavisen. Det er en dobling fra formuen som var registrert året før som var på 2,44 millioner kroner.

Kjøpte seg hus

23-åringens nettoinntekt gikk imidlertid ned i 2018. Tallene viser 717.501 kroner mot 968.489 kroner i 2017, ifølge Finansavisens opplysninger.

Johannes Høsflot Klæbo kontrollerer også selskapene Klæbo Media AS og JHK AS gjennom sitt holdingselskap JHK Holding AS. Sistnevnte av de to hadde et resultat før skatt på 2,5 millioner kroner.

Ifølge opplysninger i Brønnøysundregisteret står dette i selskapets vedtekter: «Utføre konsulentbistand og foredragsvirksomhet, samt sponsorvirksomhet og det som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan investere i aksjer i andre selskaper».

For Klæbo Media var resultatet før skatt kroner 349.00.

23-åringen hadde en god sesong i skisporet i 2018 og vant tre OL-gull i Pyeongchang i Sør Korea. Sist vinter innaksserte han også tre VM-gull i østerrikske Seefeld.

Klæbo kjøpte i sommer hus sammen med kjæresten Pernille Døsvik på Byåsen. Prisen var ifølge VG 9 millioner kroner.

– Styrer med mitt

Boligen har et bruksareal på 201 kvadratmeter og tomten er på 3,5 mål. Den ligger bare noen kilometer unna barndomshjemmet.

– Jeg skal gjøre min egen greie og har min egen plass der jeg styrer med mitt. Og så har jeg selvfølgelig god hjelp fra de rundt meg, sa Klæbo til Adresseavisen i sommer om sitt nye liv som huseier.

Langrennseliten sesongåpner på Beitostølen 22. – 24. november.