Ustoppelige Liverpool valset over Manchester City

Liverpool har skaffet seg et perfekt utgangspunkt i jakten på sitt 19. ligagull. De har nå en luke på åtte poeng etter 12 kamper.

Jürgen Klopp jubler for Liverpools 1–0-scoring. PHIL NOBLE / REUTERS

Liverpool-Manchester City 3–1

Det var bare spilt 13 minutter av det mange på forhånd omtalte som en tidlig ligafinale på Anfield. Pep Guardiola seg ned i skinnsetet på bortelagets benk. Den svarte luen var allerede ramlet godt ned i spanjolens ansikt. Han spyttet raskt et par ganger i ren fortvilelse, og sa noen frustrerte ord til assistent Mikel Arteta.

Duoen trodde nesten ikke det de så på resultattavlen. City hadde allerede brent flere store sjanser, men Liverpool var ekstremt effektive og ledet 2–0.

Mål: 1-0 Fabinho (6), 2-0 Mohamed Salah (13), 3-0 Sadio Mané (51), 3-1 Bernardo (78). Dommer: Michael Oliver. Gult kort: Rodri, Manchester C.. Lagene: Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Jordan Henderson (James Milner fra 61.), Fabinho, Georginio Wijnaldum – Mohamed Salah (Joe Gomez fra 87.), Roberto Firmino (Alex Oxlade-Chamberlain fra 79.), Sadio Mané. Manchester C. (4-3-3): Claudio Bravo – Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Angeliño – Kevin De Bruyne, Rodri, İlkay Gündogan – Bernardo, Sergio Agüero (Gabriel Jesus fra 71.), Raheem Sterling.

På tribunene var stemningen elektrisk. Liverpool er regjerende mestere av Europa, men det er 30 sesonger siden forrige gang de stolte supporterne kunne juble for et ligagull. Etter 12 kamper er luken allerede på utrolige åtte poeng ned til Chelsea og Leicester på de neste plassene.

Guardiola og City ville med seier vært tre poeng bak tabelltoppen, nå er den de to siste årenes vinner allerede ni poeng bak Jürgen Klopp og Liverpool.

Pep Guardiola fortviler på Anfield. CARL RECINE / REUTERS

Kontret City i senk

Det tok bare seks minutter før kampen på Anfield tok fyr. Manchester City ropte på straffe da ballen traff armen til Trent Alexander-Arnold inne i Liverpools målfelt (da hadde den allerede vært i armen til City-spiller Bernardo Silva), men dommer Michael Oliver vinket spillet videre.

Hjemmelaget stormet i angrep. City-forsvaret fikk klarert, men ikke bedre enn at ballen havnet hos brasilianeren Fabinho. Han fyrte av gårde en rakett fra over 20 meter, og ballen føk inn ved stolpen. Det var bare hans andre mål i Liverpool-drakt.

City fikk to enorme muligheter til å utligne, men hverken Raheem Sterling eller Sergio Agüero klarte å omsette gode Kevin de Bruyne-innlegg i scoring.

Klopp var ikke bare fornøyd med kamplederne. REUTERS

Syv minutter etter åpningsmålet hentet Liverpool igjen frem en mesterlig kontring. Alexander-Arnold sendte av gårde backkollega Andy Robertson. Han slo mesterlig inn fra venstre, og foran mål hadde Mohamed Salah skaffet seg nok rom til å være først på ballen.

Han brukte hodet til å sette ballen i motsatt hjørne, helt utagbart for målvakt Bravo.

Agüero fikk flere gode muligheter før pause, men Anfield er en bane hvor han sliter med å score. City-back Angeliño hadde også en ball i stolpen, mens Salah og Firmino hadde noen gode muligheter for hjemmelaget.

Les også Liverpool-stjernen vil ikke snakke engelsk til sine barn. Hver morgen vekker han dem med ordene «buenos dias».

Fabinho gratuleres av lagkameratene etter å ha gitt Liverpool ledelsen. CARL RECINE / REUTERS

Raste mot dommeren

City hadde naturligvis ikke gitt opp halvveis, men også i den andre omgangen trengte Liverpool bare seks minutter på å ryste gjestene.

Jordan Henderson slo et godt innlegg fra høyre, og på bakerste stolpe hadde Sadio Mané løpt seg fri. Headingen hans var god, men ingen ble imponert over målvaktspillet til Bravo. Han var både feilplassert og burde også klart å stoppe avslutningen.

City fortsatte både å produsere og misbruke store muligheter. Sterling ropte nok en gang på straffe etter en dytt i ryggen, men først etter 78 minutter klarte City å redusere. Bernardo Silva avsluttet mesterlig, og like etter var det bare marginer som skilte Gabriel Jesus fra nok en redusering.

Syv minutter før full tid fikk Guardiola utløp for all frustrasjon da ballen nok en gang traff armen til Alexander-Arnold. Spanjolen slo armene ut i været og ropte og skrek til fjerdedommeren, men heller ikke denne gangen ga dommeren straffe.

Dermed måtte Guardiola og spillerne hans innse at det blir utrolig vanskelig å ta det tredje strake ligagullet.

Liverpool-fansen avsluttet kampen med hymnen You’ll never walk alone. De har virkelig fått troen på at klubbens 19. ligagull er innenfor rekkevidde.