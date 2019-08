Sikkerhetsregel truer fremtiden til norske sykkelritt. Nå jubler man for lovendring.

Mange sykkelritt i Norge er blitt nedlagt de siste årene. Kravet om sikkerhetskurs til trafikkvakter nevnes som én av årsakene.

Aftenposten var i juli på plass under det årlige sykkelrittet Rojan Rundfahrt på Hadeland.

I juli skrev Aftenposten om den nye hverdagen i Sykkel-Norge. Flere og flere sykkelritt er enten blitt nedlagt eller avlyst de siste årene. I 2014 var det fire ritt som ikke ble gjennomført. Fire år senere hadde tallet steget til 44.

Én av årsakene til nedgangen var knyttet til det obligatoriske kurset samtlige vakter ble påkrevd under sykkelritt i Norge.

Før 1. januar 2018 kunne hvem som helst stå trafikkvakt under sykkelritt. Nye regler krevde et kurs over to dager, og et internettkurs, før man ble sendt ut i trafikken.

Nå er den regelen endret. De som dirigerer trafikken i sitt yrke trenger ikke lenger opplæring for å dirigere sykkelritt, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Dette er absolutt noe vi jubler for. Det er en endring som er positiv ettersom tilfanget blir større, og det ivaretar samtidig sikkerheten på det nivået som vi også ønsker, sier presidenten i Norges Cykleforbund, Jan-Oddvar Sørnes.

– Vi er blitt lyttet til

Da Aftenposten i juli besøkte det årlige sykkelrittet Rojan Rundfahrt på Hadeland, var flere bekymret for fremtiden til rittet. Etter regelendringen opplevde arrangørene store problemer med å oppfylle kravet om 30 kvalifiserte vakter.

– Jeg tenkte egentlig at det kunne være det siste året for Rojan Rundfahrt. I hvert fall i den skalaen det har vært. Jeg tenkte med en gang at «her kommer det til å bli en del ritt som må legge ned», sa sikkerhetssjefen Marius Sollie den gang.

Eystein Thue Stokstad, generalsekretæren i Norges Cykleforbund, opplyste om at kurset var én av årsakene til vanskeligere tider for norske sykkelritt.

Forbundet mener den nye regelendringen er et langt steg i riktig retning.

– Det er en endring vi har jobbet for. Nå føler vi at vi er blitt lyttet til, sier Sørnes.

Sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes jubler for den nye lovendringen. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Etterlyser større endringer

Sportsklubben Rye arrangerer en rekke ritt og sykkelarrangementer i året. De er blant klubbene i Norge som er størst på det feltet. Det krever svært mange trafikkvakter under rittene.

– Det er kun yrkesaktive som driver med trafikkdirigering dette gjelder. Det vil si at det er et svært begrenset antall mennesker som slipper dette kurset, sier John M. Hammervoll, lederen i klubben.

Han ser positivt på lovendringen, men mener fortsatt det er en vei å gå.

– Det er åpenbart et skritt i riktig retning, men det er langt frem til det vi som klubb trenger for å opprettholde de arrangementene vi forsøker å skape. Likevel skal man skal ikke kritisere noe som er positivt, forteller han.

Han forteller at klubben ofte må leie inn politi som vakter under rittene de arrangerer. Hanmervoll stusser over at politiet tar betalt for oppdragene, og mener det stadig stilles større krav til de frivillige.