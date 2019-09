Brudd i ryggen for norsk OL-gullvinner etter sykkelulykken

Simen Spieler Nilsen har fått påvist tre brudd i ryggen etter sykkelvelten tidligere i uken. Det er forventet at skøyteløperen snart er tilbake i trening.

Simen Spieler Nilsen pådro seg mindre brudd i ryggen under sykkelvelten tidligere i uken. Erik Johansen / NTB scanpix

Det opplyser Norges Skøyteforbund i en pressemelding.

– Han har fått påvist tre små brudd i ryggen (tverrtagger). Disse er stabile og vil gro uten videre behandling. Han fikk også et slag mot nyren, det er blitt undersøkt og ultralyd har avkreftet skader på nyren. Han er allerede oppe og går forsiktig i sykehuskorridorene, og vi forventer at han snart er tilbake i trening, sier landslagslege Mona Kjeldsberg.

Landslagslegen tror ikke Simen Spieler Nilsen må vente lenge på å ta opp igjen treningsarbeidet. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skal legge en plan

Videre blir det opplyst at Spieler Nilsen blir skrevet ut fra sykehuset i tyske Traunstein torsdag. Deretter flyr han hjem til Norge for videre oppfølging.

– Når Simen er klar for skøyteløp denne sesongen, er for tidlig å si. Først må han få kommet hjem, og så for vi se hvordan dette leges. Vi skal sammen legge en god plan for at han kommer raskest mulig tilbake på isen, sier sportssjef Lasse Sætre.

Simen Spieler Nilsen ble tirsdag fraktet til sykehus med luftambulanse. I likhet med landslagskamerat Sverre Lunde Pedersen var han innblandet i en sykkelvelt under trening i tyske Inzell.

Begge de to skøyteløperne ble kraftig forslått etter å ha veltet i høy hastighet.

Pedersen pådro seg flere store skrubbsår, men hadde ellers ingen påviste brudd eller alvorlige skader. Hakket verre gikk det for Spieler Nilsen.

Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen, Sindre Henriksen og Håvard Bøkko vant i fjor skøytegullet på lagtempoen i OL. Lise Åserud / NTB scanpix

Vant OL-gull sammen

I fjor var både Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen en del av det norske laget som vant gull på lagtempo i Pyeongchang-OL i fjor. Førstnevnte tok også bronse på 5000-meteren i samme mesterskap.

Pedersen er allerede hjemme i Norge. Han ble undersøkt for et mulig brudd i hånden, men den viste seg kun å være forslått, opplyser landslagslege Mona Kjeldsberg.

Osingen skal holde seg i ro i dagene som kommer, men planlegger å ta del i neste landslagssamling. Den går i Inzell fra 6. oktober.