Deila om sin egen VIF-fremtid etter marerittrekke: – Skjønner at det ikke kan fortsette sånn som dette

Viking, som skal spille kvartfinale i cupen på torsdag, kom til Valle med et reservepreget mannskap. Likevel valset de over et kriserammet hjemmelag.

Ronny Deila var antrukket til fest, men den uteble for Vålerengas del. Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Vålerenga – Viking 0-4

INTILITY ARENA: Valle badet i sol og femten grader søndag kveld. Med et reservepreget Viking på den andre banehalvdelen uten både Kristian Thorstvedt og Tommy Høiland i startoppstillingen, skulle Vålerenga begrave rekken på syv kamper uten seier.

Ikke siden 6–0-seieren mot Bodø/Glimt 5. juli, har Ronny Deilas mannskap klart å ta en trepoenger. Sjefen selv var også antrukket til fest.

Men det hjalp lite mot et Viking-lag som scoret hele fire mål. Etter det ydmykende tapet fikk Ronny Deila og Vålerenga det glatte laget av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen:

– Nå har Deila fått masse vinduer på seg, fått hentet masse spillere og fått masse tid. Men dette er ikke i nærheten av å fungere. Jeg har null tro på at det kommer til å fungere heller slik som Vålerenga fremstår for øyeblikket. De har kommet inn i en blindgate de aldri kommer ut av, i hvert fall ikke denne sesongen. Det er så svakt at det nesten ikke skulle vært mulig, sa Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio.

– Dette er katastrofe for Vålerenga som klubb, konkluderte Mathisen.

Fakta Vålerengas rekke uten seier 04.08: Vålerenga – Kristiansund (1–1) 11.08: Strømsgodset – Vålerenga (3–2) 14.08: Stabæk – Vålerenga (1–1) 18.08: Vålerenga – Haugesund (1–2) 26.08: Bodø/Glimt – Vålerenga (4–0) 01.09: Vålerenga – Rosenborg (1–1) 16.09: Sarpsborg 08 – Vålerenga (1–0) 22.09: Vålerenga – Viking (0–4)

Deila: – Det er mitt ansvar

I pressesonen etter kampen var det en meget skuffet, men fattet Ronny Deila som nok engang måtte svare på spørsmål om sin egen fremtid i klubben.

– Jeg skjønner at det ikke kan fortsette sånn som dette. Vi er en for stolt klubb til å ikke vinne fotballkamper, sa han.

Onsdag møtte Deila Vålerengaklanen, og 44-åringen kunne fortelle at han opplever støtte både fra egne supportere og ledelsen i klubben.

– Jeg er utrolig skuffet og lei meg som fader. Det jobbes så bra, så mange steder, men det vi presterer på banen nå er ikke bra nok. Det er mitt ansvar. Jeg gir aldri opp. Det har vært en tøff dag, men nå må vi samle oss, sa han.

Baklengs allerede etter fem minutter

Allerede etter fem minutter kom kveldens første av mange kalddusjer.

I rogalendingenes første angrep i kampen fikk Zymer Bytyqi all tid i verden til å slå et innlegg mot Even Østensen, som i ensom majestet kunne heade inn kampens første mål fra bakerste stolpe.

Etter 22 minutter var samme mann på farten igjen. Kristoffer Løkberg fant Østensen mellom Vålerenga-forsvaret, og alene med Klaesson var dagens mann iskald og vippet ballen i nettet.

Vikings Even Østensen jubler for scoring. I mål ligger både ballen og en fortvilet Sam Adekugbe. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Symbolsk nok begynte skyene å ta over himmelen fra kveldssolen. På sidelinjen kastet Deila dressjakken. Festen, og gjenreisningen var nærmest allerede avlyst.

– Det er ikke til å tro. Her skal Vålerenga reise seg etter masse kritikk, så er det dette vi får servert, sa TV 2-Mathisen.

Straffe til ingen nytte

Vålerenga hadde mye av ballen, men slet med å skape store sjanser på et kompakt Viking-lag. Dermed ble det mye trilling på tvers.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2–0 til bortelaget. På Intility gikk praten rundt supporterne om hvordan stemningen var i Vålerenga-garderoben.

Neppe god, konkluderte de fleste med.

Uansett så det ut som om de blåkledde hadde hatt godt av hvilen. Bare fire minutter ut i den andre omgangen fikk Vålerenga straffe.

Men en ulykke kommer sjelden alene, og Iven Austbø i Viking-målet reddet først straffen til Bård Finne før han også tok returen med et ellevilt tigersprang.

Bård Finne maktet ikke å overliste Iven Austbø fra ellevemetersmerket. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Etter 67 minutter ropte Vålerenga og Klanen på ny straffe etter at innbytter Mayron George gikk ned i feltet etter en duell med Kristoffer Løkberg.

Men dagens dommer Kristoffer Hagenes vinket bort protestene.

Da Adrian Nilsen Pereira sendte av gårde en kanonkule etter 75 minutter, og økte Viking-ledelsen til 3–0, gikk også luften ut av Vålerenga-ballongen.

Bare fem minutter senere kom 4–0. Benjamin Källman ble frispilt av 3–0-målscorer Pereira og gjorde ingen feil alene med Klaesson.

Dermed kan Vålerenga for alvor også vinke farvel til toppen av Eliteserien. Laget fra Valle ligger nå på 9. plass på tabellen, og har kun seks poeng ned til Mjøndalen på kvalifiseringsplassen.