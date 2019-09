FIFA-delegasjon til Iran for å bane vei for kvinnelige tilskuere

FIFA meldte onsdag at man om kort tid vil sende en delegasjon til Iran for å sørge for at kvinner kan se landets neste VM-kvalifiseringskamp i fotball.

Iranske kvinner fikk en sjelden gang lov til å se landslaget spille i en treningskamp mit Bolivia i fjor. Vahid Salemi / AP

Det skjer en uke etter at en kvinnelig iransk fotballtilhenger satte fyr på seg selv utenfor en rettsbygning og døde. Det gjorde hun etter å ha fått beskjed om at hun ville bli sendt i fengsel i et halvt år for å ha prøvd å snike seg inn på en fotballarena i Teheran forkledd som mann.

– En FIFA-delegasjon vil om kort tid være på plass i Iran for å se på forberedelsene til at kvinner skal tillates på tilskuerplass i VM-kvalifiseringskampen i oktober, sier en talsperson for det internasjonale fotballforbundet til nyhetsbyrået AFP.

Selv om det er lenge til den europeiske VM-kvalifiseringen starter, er den allerede i gang i andre verdensdeler. Iran møter Kambodsja på hjemmebane 10. oktober.

En kilde opplyser at FIFA vil sende tre personer som representerer forbundets konkurranse- og sikkerhetsavdelinger. Samme kilde sier at det vil bli avholdt møter med Irans fotballforbund, men kan ikke si om det vil bli møter med myndighetene i landet.

Tilhengere av den iranske fotballklubben Esteghlal på tribunen. En av klubbens kvinnelige tilhengere satte fyr på seg selv og døde etter å ha blitt dømt til fengsel for å trosse forbudet mot kvinnelige tilskuere og prøvd å snike seg inn på kamp forkledd som mann. Vahid Salemi, AP / NTB scanpix

Iran har bannlyst kvinnelige tilskuere fra fotballarenaer siden 1981. Den offisielle begrunnelsen er at kvinner må beskyttes mot den maskuline atmosfæren på arenaene og mot synet av utilstrekkelig tildekkede menn.

Sahar Khodayaris død har ført til kraftige reaksjoner på sosiale medier. Mange kjente personer, fotballspillere og aktivister har brukt emneknaggen #blue_girl i ytringer der FIFA oppfordres til å utestenge Iran og tilskuere til å boikotte kampene så lenge kvinner ikke har adgang.

– Det er forferdelig trist at slik skjer. Fotball skal være for alle. Det at hun trosset forbudet mot å gå på kamp viser et mot og en styrke jeg bare kan beundre. Hun gikk i døden for å få se en fotballkamp live. Det er så uvirkelig, sier den norske landslagsstjernen Caroline Graham Hansen til TV 2.

Kohdayari kalles «blue girl» på grunn av draktfargen til hennes favorittlag Esteghlal.

FIFA har over tid lagt press på Iran for å tillate kvinnelige tilskuere i VM-kvalifiseringen.

Irans idrettsdepartement sa i august at kvinner vil få adgang til tribunene under landslagets neste kvalifiseringskamp, og dette skal FIFA nå følge opp.