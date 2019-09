Martin Ødegaard markerte seg igjen: Ny målgivende pasning i toppoppgjør

Martin Ødegaard og hans Real Sociedad misbrukte muligheten til å klatre opp på tabelltoppen i La Liga søndag.

Martin Ødegaard fikk registrert en ny assist, men det ble tap mot Sevilla søndag kveld. Joan Monfort / AP

For mindre enn 2 timer siden

Sevilla – Real Sociedad 3–2

Etter tre strake seirer, hvor Ødegaard hadde storspilt i flere av dem, kom nedturen søndag. Real Sociedad kunne tatt over tabelltoppen i Spania, men i bortemøtet mot Sevilla ble de noen nummer for små.

Nordmannen hadde vanskelige forhold i Sevilla, men hadde målgivende pasning på gjestenes redusering til 2–3 på tampen.

– Han gjør en ok og bra match. På den siste scoringen slipper han ballen perfekt til Portu som scorer, sier TV2s fotballekspert, Erik Huseklepp.

Les også Ingen hadde gjort det på tre år – før Ødegaard: – Et mirakel når du spiller i den posisjonen

Les også Ødegaard tema i spansk storavis etter rykteflom

Ødegaard har scoret to mål for Real Sociedad denne sesongen. Ett av dem kom mot storklubben Atletico. Mot Alaves i midtuken hadde 20-åringen en glitrende målgivende pasning i 3–0-seieren over Alaves.

Med tapet er Ødegaards lag på femteplass i den spanske toppdivisjonen, to poeng bak serieleder Real Madrid. I neste serierunde venter Getafe på hjemmebane.

I TV2-studioet etter kampen var de enige om at Ødegaard langt fra spilte sin beste kamp. Men:

– Det er få spillere i verden som kommer til denne stadion og dominerer. Det er vanskelig, sier Simen Stamsø Møller.

Tidlig scoring

Real Sociedad fikk en drømmestart på kampen. Fire minutter var spilt da Adnan Januzaj fant Mikel Oyarzabal med en nydelig pasning. Kantspilleren var sikker og sendte gjestene i ledelsen med sitt fjerde ligamål for sesongen.

Ledelsen skulle vare et kvarter. Da slo Sevilla tilbake. Éver Banega slo en glimrende pasning til Nolito på bakre stolpe. Spanjolen avsluttet kontrollert i det lengste hjørnet.

Det ble etter hvert en tung omgang for Ødegaard og co. Sevilla styrte fullstendig og spilte seg til flere gode muligheter. Blant annet var målscorer Nolito nær ved et par anledninger.

Les også Ødegaard hylles etter ny praktkamp: «Briljant. For en spiller!»

Ødegaard hadde også en brukbar mulighet noen minutter før pause. Nordmannen dro seg løs på rundt 20 meter, men gikk seg til slutt fast. Han kunne blitt spilt fri like etter, men Oyarzabal slurvet med den avgjørende pasningen.

Til pause var Real Sociedad litt heldige som ikke lå under.

Sevilla-dominans

Sevilla fortsatte å kjøre etter hvilen. To minutter tok det før hjemmelaget var i ledelsen. Lucas Ocampos driblet seg fri i Real Sociedad-boksen og banket ballen i nettet.

Etter en snau time fikk Ødegaard gult kort etter at han var altfor sen inn i en takling.

Hjemmelaget styrte det som var og skapte gode muligheter. Halvspilt i omgangen var Banega svært nær å øke til 3–1 på et skudd fra like utenfor 16-meteren. Avslutningen gikk like utenfor.

13 minutter før slutt var Sevilla enda nærmere. Joan Jordan smalt til fra distanse, og skuddet traff stolpen.

Like etter var det gjestenes tur. Ødegaard stormet framover i banen. Han spilte gjennom Willian José, men han avsluttet svakt utenfor fra god posisjon.

Like etter skulle istedenfor hjemmelaget punktere. Real Sociedad-keeperen slo et innlegg ut i feltet, og Franco Vázquez satte inn 3–1. Målscoreren hadde blitt byttet inn like før.

Gjestene skapte ny spenning tre minutter før slutt. Ødegaard avanserte framover og spilte fri Portu. Han satte inn reduseringen fra skrått hold.