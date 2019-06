Hans Christer Holund (30) dro på hytten og så på film i tre hele dager i oppladningen til femmilsgullet i ski-VM i Seefeld. Det var det ingen som visste.

30-åringen fikk det ikke til å klaffe i starten på sesongen. Kanonformen fra våren, sommeren og høsten var ikke der lenger. Kroppen manglet toppfart. Grep måtte tas, fortalte han under treningssamlingen på Sognefjellet i starten av juni.

– Jeg prøvde å overbevise meg selv hele veien om at det ville snu i neste uke, men skjønte etter Tour de Ski at det ikke ville gjøre det. Jeg tok grep etter rennene i Ulricehamn og kom inn i NM i litt bedre form. Da var tre uker til femmila i VM, og enten kunne jeg fortsette å gjøre det jeg hadde gjort i hele vinter og få de samme resultatene, eller så kunne jeg trene mer, sier Holund til NTB.

Men det fantes også en tredje vei, og det var den han valgte. Han så i treningsboken at han hadde trent mer enn bra nok. Det var ikke der det skortet.

– Så jeg valgte heller å trene mindre, og det gjorde jeg mellom NM og VM. Jeg tok meg en tre-fire dager helt fri etter NM. Jeg dro på hytten, så på film og sa ikke fra til noen. Så startet jeg opp på nytt igjen og trente kortere økter enn vanlig. Jeg kjente at det hadde innvirkning på overskudd og form. Jeg visste at jeg var i god form da jeg sto på startstrek på femmila, sier Holund om dagene som ledet til sololøpet som endte med gull på selve gromdistansen i et ski-VM.

LES OGSÅ DENNE: Nå har Martin Johnsrud Sundby bestemt seg om fremtiden

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det som huskes

Holund sier at han ikke ville ha byttet ut femmilsgullet med noe som helst, og det var også konklusjonen etter evalueringen av sesongen. Likevel var det mer enn detaljer å sette fingeren på.

– Jeg kom frem til at jeg klarte å være i best form da det gjaldt, og på den femmilsdagen i VM klaffet alt. Bortsett fra det var sesongen for dårlig ut fra gitte målsettinger og OL-sesongen i forkant, sier han.

Det var lenge lite som tydet på at det ville bli slik. Lyn-løperen imponerte gjennom sommersesongen og var kruttsterk på rulleskiene. Han og Simen Hegstad Krüger banket de øvrige på trening, og slik fortsatte det langt utover høsten. Rapportene gikk mot at Holund gikk mot en virkelig stor sesong der han ville dominere fra start.

MER LANGRENN: Norske langrennsløpere skal forske i Fourcades hjembygd

Foto: Tore Meek / NTB scanpix.

Bølge

Det ble ikke helt slik.

– Det er litt der det ligger. Jeg levde på en god bølge etter OL og startet treningen hardt og tidlig på våren. Jeg tok nok ut litt mye for tidlig. Det var nesten slik at jeg følte meg utbrent da sesongen startet. Jeg gikk skirenn, men fikk ikke den formutløsningen du pleier å få når du starter opp å konkurrere. Det var et tegn på at jeg var litt sliten i inngangen på sesongen.

Holund sier at den mistanken kom tidlig. I år vil han forsøke å gjøre det annerledes.

– Jeg har lyst til å bli mer stabil. De aller beste er gode helg etter helg. Martin (Johnsrud Sundby), Sjur (Røthe), Didrik (Tønseth), Johannes (Høsflot Klæbo) og Emil (Iversen). Jeg må time treningen min bedre. Ikke for mye hardt vår og sommer og heller bruke krefter på å trene ti timer mer i måneden. Så kan jeg dra på om høsten. Det blir viktig med en god base, for sesongen blir lang.

– Og femmilsgullet. Hvordan har det påvirket hverdagen?

– Det blir mye VM-prat i starten om du møter folk for første gang. Før har jeg nok gått litt under radaren, men jeg merker nå at det er flere som vet hvem jeg er. Jeg skal ikke klage, men det er litt uvant.

(©NTB)