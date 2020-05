Wolfsburg stormer mot seriegull

Kristine Minde spilte 20 minutter og Ingrid Syrstad Engen ti da Wolfsburg tok et nytt steg mot tysk seriegull med 4-0 over Köln i kvinnefotballens comeback.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kristine Minde ble første norske spiller i aksjon da tysk Bundesliga ble første kvinneserie som startet opp etter viruspandemien. Hun og Ingrid Syrstad Engen var innbyttere da Wolfsburg slo Köln 4-0. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Bundesliga var første kvinneserie som startet opp igjen etter viruspausen. Både i Frankrike, Spania og England er sesongen for kvinnene avbrutt for godt, men i Tyskland er det lagt til rette for at kvinnene får fullføre sesongen ved hjelp av samme smittevernprotokoll som gjelder for mennene.

Det koster penger, men Tysklands fotballforbund (DFB) har lagt seg i selen for at kvinneserien skal fullføres.

– Dette er et ganske sterkt signal og et tegn på anerkjennelse. Vi kan være svært takknemlige for at vi har fått denne sjansen til å spille igjen, sier Wolfsburg-trener Stephan Lerch til klubbens nettsted.

Tysk Bundesliga for menn har eventyrlige TV-tall etter sin gjenstand, og det er stor interesse også for kvinneserien.

Ifølge DFB ble fredagens kamp TV-overført i 16 land.Pernille Harder (2), Svenja Huth og Alexandra Popp scoret målene.

Les også Bergenser på gulljakt - fikk gladmelding

Ingrid Syrstad Engen spilte ti minutter i fredagens storseier. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Klar ledelse

Wolfsburg hadde åtte poengs luke til serietoer Bayern München da kvinneserien ble stoppet i begynnelsen av mars. Det er seks serierunder igjen. I tillegg er laget i kvartfinale i cupen og må spille ni kamper i tiden til 4. juli om det skal bli dobbelttriumf.

Første steg ble ganske smertefritt.

Etter en drøy halvtime fikk Wolfsburg straffespark da Huth ble felt av Meike Messmer. Den danske stjernespissen Harder fintet ut keeper og trillet ballen løst i mål ved stolpen.

Sekunder før pausefløyten stormet Fridolina Rolfö fram på venstresiden og la inn til Huth, som stanget inn 2-0. Svenske Rolfö hadde assist også da Popp nikket inn 3-0 i det 65. minutt.

Les også Hevder Haaland mister helgens kamp med knetrøbbel

Utvist

Köln måtte avslutte i undertall etter at Amber Barrett kvarteret før slutt fikk direkte rødt kort for en felling av Pia-Sophie Wolter, og Harder fastsatte resultatet med et pent skudd fra 17 meter i det 78. minutt. Rett etter ble hun byttet ut med Engen.

Wolfsburgs norske duo startet på benken, men kom inn da laget gjorde sine fem bytter i 2. omgang.

Köln kjemper for å berge plassen og fortsetter på nedrykksplass med bare Jena bak seg. Det er allerede klart at Werder Bremen og Meppen rykker opp, ettersom 2. Bundesliga kvinner ikke spilles ferdig.