Bekreftet: Torgeir Børven er klar for RBK

Det melder Rosenborg på klubbens nettside.

Torgeir Børven er klar for Rosenborg og kan debutere allerede onsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Varden, Telemarksavisa, Adresseavisen og flere andre medier meldte tidligere tirsdag at Børven var klar for RBK.

Odds storscorer hadde i utgangspunktet signert for RBK fra 1. august, men klubbene er nå enige om en overgang umiddelbart.

Ifølge Varden skal overgangssummen ligge på rundt to millioner kroner.

Dermed kan Børven få debuten allerede mot Vålerenga på onsdag. Det ble hat trick i hans forrige møte med VIF, da Odd vant 4–1 mot gamletrener Dag-Eilev Fagermo tidligere denne sesongen. Onsdag kan han altså skape mer trøbbel for sin tidligere sjef.

– Jeg fikk en melding fra Fagermo som lurte på om jeg ble klar for Rosenborg og skulle spille mot dem. Han frykter nok meg etter at det funket veldig bra for meg sist. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang i Rosenborg, sier Børven til RBKs nettsted.

– God følelse

Det var tydelig at noe kom til å skje tirsdag, etter at flere aviser kunne melde at Børven var klar for RBK. Den offisielle meldingen lot imidlertid vente noe på seg.

Men Børven kan endelig smile for at han er RBK-spiller.

– Det er en god følelse å få til dette nå. Jeg tror det er den beste løsningen for alle parter. Jeg var innstilt på å gjøre en god jobb i Odd frem til 30. juni og ga beskjed etter Start-kampen (sist lørdag) at jeg var ivrig på å få til en løsning. Det er godt at det kom i orden, sier Børven.

Sportslig leder Mikael Dorsin er naturlig nok storfornøyd med å ha sikret seg den 28 år gamle spissen.

– Vi har jobbet for å få på plass dette før overgangsvinduet stengte og er selvfølgelig glade for at det løste seg. Nå får vi økt konkurranse i troppen og vi får inn en veldig dyktig fotballspiller.

Storscorer

Om Børven hadde blitt RBK-spiller først 1. august, slik utgangspunktet var, ville han ikke kunnet bli registrert for spill før 8. september. Det ville nok vært tungt for et fortsatt hardt prøvet Rosenborg, som behøver de målene de kan få.

Og det siste halvannet året har ingen eliteseriespillere vært flinkere enn Børven til å gjøre nettopp mål.

Spissen ble toppscorer Eliteserien forrige sesong med 21 scoringer. Han troner også øverst på toppscorerlisten også denne sesongen, etter seks nettsus på de fire første kampene.

Nå skal han skyte Rosenborg oppover på tabellen. Laget ligger på tiendeplass med knappe fire poeng så langt. Seieren mot Brann forrige runde skapte ny optimisme. Den optimismen blir nok bare enda større om Børven senker Vålerenga på onsdag.

Torgeir Børven har hamret inn scoringer det siste året. Foto: Fredrik Hagen