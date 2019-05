SKADET: Markus Olsen Pettersen kjente smerter under oppvarmingen til Nest-Sotras cupkamp mot Frøya onsdag. Nå er U20-VM i fare. – Markus var selvsagt utrolig fortvilet og er redd for at mesterskapet ryker for ham, sier Nest-sportssjef Arve Haukeland. FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY