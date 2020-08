Milliard-galoppens lokale ballgutt

OM FOTBALL: Vi liker å male bildet om en kynisk kjøpeklubb med tvilsomme sjeiker og oljemilliarder. I den historien passer ikke den lokale 11-åringen inn.

Phil Foden feirer scoring mot Liverpool 2. juli. Foto: DAVE THOMPSON, REUTERS

Ballgutten med den altfor store shortsen hørte jubelbrølet. Han så idolet og klubbhelten Vincent Kompany løpe mot det ene hjørneflagget med glade lagkamerater på slep.

Manchester City 1. Manchester United 0.

De lyseblå var på vei mot klubbens første seriegull på 44 år og på de overfylte hjemmetribunene tok det helt av.

Den snart 12 år gamle ballgutten så ikke alt som skjedde ved målet på den andre siden.

Men han skjønte at han var en del av noe større i barndomsklubbens historie. I gledesrusen tok han sats og skulle hoppe over det ene reklameskiltet. Men høyre fotballstøvel satt fast og guttungens ansikt landet på det grønne gresset.

Fallet kunne likevel ikke ta fra ham den enorme lykkefølelsen.

«Jeg vil også vinne her en dag», jublet guttungen og spyttet gresstrå ut av munnen.

Åtte år senere er Phil Foden en av spillerne når Manchester City i kveld møter Real Madrid på det samme gresset i Champions League.

Fakta Phil Foden Født: 28. mai 2000 Fødested: Stockport Klubb: Manchester City Posisjon: Midtbane Høyde/vekt: 171 cm/59 kilo U21-landskamper England: 15 (4 mål) Les mer

Phil Foden og Sergio Agüero feiret scoring mot Burnley 22. juni. Foto: SHAUN BOTTERILL, REUTERS

Får kritikk fra alle hold

Du trenger ikke gjøre mange Googlesøk for å finne beskyldningene:

«City er en økonomisk dopet kjøpeklubb», kan det smelle fra noen av motstanderlagenes supportere.

«En klubb uten sjel og lokal identitet», kan andre mene. Kanskje litt i misunnelse over at Pep Guardiolas Manchester City gjennom flere år har spilt den beste og vakreste fotballen i England?

Det ligger litt i fotballens vesen å «ta» de beste. Sånn er det i alle land. Sånn har det alltid vært.

Men i Manchester City er det mange kritikkverdige forhold å ta tak i, blant annet Football Leaks-avsløringene som resulterte i at klubben ble utestengt fra Champions League i to år. Uefa mente de hadde overrapportert klubbens sponsorinntekter i regnskapet i årene 2012 til 2016.

Nylig ble klubben frikjent av Idrettens voldgiftsrett (Cas) for brudd på Financial Fair Play (FFP) og utestengelsen ble opphevet.

Men det er en frikjennelse som helt sikkert kan diskuteres, en sak som kommer til å hefte ved klubben i lang tid og som er en indirekte trussel mot den internasjonale fotballens fremtid: Er det nå fritt frem for hvem som helst til å bruke så mye penger som helst?

Fakta Slik spilles Champions League Fire av åttendedelsfinalene i Champions League fikk bare spilt én kamp før sesongen ble stoppet i mars. De spilles slik de to neste dagene: Fredag kl. 21.00: Manchester City-Real Madrid (City vant første kamp 2–1), Juventus-Lyon (Lyon vant 1–0 i første kamp) Lørdag kl. 21.00: Bayern München-Chelsea (Bayern M vant første kamp 3–0), Barcelona-Napoli (første kamp endte 1–1) Kvartfinaler, semifinaler og finale spilles som enkeltkamper i Lisboa fra onsdag 12. august til søndag 23. august. Les mer

Penger og trofeer

Penger er ikke mangelvare for styrtrike sjeik Mansour og hans Abu Dhabi United Group som eier 87 prosent av klubben.

Med ett av de største lønnsbudsjettene i europeisk fotball er Manchester City blitt en stormakt som har vunnet Premier League fire av de ni siste sesongene og som håper å løfte Champions League-trofeet i Lisboa søndag 23. august.

Men bruker de pengene bare fordi de synes det er gøy å vinne pokaler og håpe på fortjeneste den dagen de eventuelt selger klubben?

Eller bruker sjeikene i Abu Dhabi oljepengene for å renvaske sitt image etter gjentatte brudd på menneskerettighetene? Å vinne fotballkamper og pokaler jo noe av de flotteste som finnes.

Det er kanskje en kombinasjon.

Det etterlate inntrykket av Manchester City er at klubben er bygd på oljepenger fra tvilsomme sjeiker i Abu Dhabi, at det er en klubb uten identitet og lokal tilhørighet.

Manchester City har vunnet fire seriegull etter at sjeik Mansour tok over som eier i 2008. Foto: Jason Cairnduff, Reuters

«Stockports Iniesta»

Det er ikke sant. Men det er de historiene vi liker å fortelle.

Fakta er at Manchester City også har noe av det mest ekte og lokale som finnes når Champions League skal avgjøres de neste ukene:

Phil Foden, den 20 år gamle midtbanejubelen som har fått kallenavnene «Stockports Iniesta» og «Pep’s lad» av lagkameratene i City-garderoben.

Foden kostet ikke et pund da han kom til klubbens akademi som seksåring, to år før sjeik Mansour gjorde sin entre med oljepengene i 2008.

Åtte år etter at han så Vincent Kompanys avgjørende 1–0-mål på hjemmebane i april 2012, en seier som på mange måter ble tidsskillet for da City overtok hegemoniet fra United i Manchester-fotballen, er Foden pekt ut som fremtidens juvel.

Han er født og oppvokst i Stockport, som ligger en snau mil fra Citys hjemmebane. Han er fostret opp i Citys akademi, et akademi som er ett av de beste i England og som har mange spennende unggutter på gang. Phil Foden har holdt med Manchester City hele livet.

Det er få av dem i internasjonal fotball i dag. I hvert fall på nivået der det kjempes om seier i Champions League.

Foden har spilt 19 Premier League-kamper og scoret fem ganger. Han har spilt fire kamper i Champions League og det er bare et tidsspørsmål før han får sin A-landslagsdebut for England.

Guardiola: «Sjelden vare»

Manager Pep Guardiola har selv sagt kalt Foden for «sjelden vare». Det er også derfor han har lagt en egen Foden-plan.

Unggutten skal matches forsiktig, han skal få ansvaret når han er klar til å ta ansvar.

Men det er ingen tvil om at gutten med venstrefoten er pekt ut til å bli David Silvas erstatter på sikt.

Foden kommer til å starte flere kamper, men langt fra alle.

Selv om City har åpnet for at Foden kunne lånes ut, har han ikke villet det selv. Han vil lære mest mulig av Guardiola.

Det ønsket ikke akademi-kameraten Jadon Sancho. Der to måneder eldre Sancho ble utålmodig og dro til Dortmund for å få mer spilletid, valgte Foden å bli hjemme i klubben han alltid har vært i.

Pep Guardiola takker Phil «Pep’s lad» Foden for innsatsen i Champions League-kampen mot Atalanta i oktober. Foto: JASON CAIRNDUFF, REUTERS

Spiller fortsatt gatefotball

Foden har en langtidskontrakt med City (til sommeren 2024) og har begynt å tjene penger.

Han er bare 20 år, men Phil Foden og kjæresten Rebecca har allerede en sønn som har rukket å bli to år.

I nærområdet i forstaden Bramhall kan naboene se Foden og familien på lange spaserturer i gatene. Foden går slentrende i lyseblå joggebukser med ballen i hendene. Rett som det er blir han observert løpende frem og tilbake på fortauet triksende med en ball og familien på slep.

Akkurat slik han vokste opp med gatefotball i Stockport.

Pep Guardiola har lagt store planer for Phil Foden. Her feirer de ligacuptriumfen på Wembley 1. mars. Foto: MATTHEW CHILDS, REUTERS

Ballgutten Guardiolas drøm

Barcelona, 16. april 1986: Nordmannen Per Edmund Mordt (22) blåste IFK Göteborgs sjette forsøk fra straffemerket høyt over mål. Fire minutter før midnatt, etter to dramatiske semifinaleoppgjør mot de svenske mesterne, var Barcelona klar for klubbens andre finale i Serievinnercupen.

Mordt rev seg i håret. Sorgen var så stor i Sverige at Norsk Hydro tilbød svensker halv pris på bensin den neste uken. Mannen som scoret på Barcelonas siste straffe – Víctor Munoz – mottok hyllesten fra 90.000 på Camp Nou.

Det Mordt og Munoz ikke enset, var den spinkle guttungen som tok fart, løp fra vaktene og sprintet over hele banen. Ballgutten kledd i Barcelonas treningsdress ilte forbi Mordt og løp rett bort til Víctor Munoz. Han rev og slet i hendene til Barcelona-helten, men fikk ikke trøyen han jaktet på.

Ballguttens navn? Josep Guardiola (15).

Den lokale unggutten Guardiola drømte om noe stort. Ballgutten Guardiolas drømmer gikk i oppfyllelse.

Nå er det ballgutten Fodens tur. Han drømmer også om noe stort sammen med Guardiola.

Første hinder er Real Madrid i Champions Leagues åttendedelsfinale hjemme i Manchester.

Det er kjøpelag mot kjøpelag. Alle på den største scenen er kjøpelag i dag.

Men Phil Foden er ekte vare. «Pep’s lad».