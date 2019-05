De norske ishockeyherrene hadde håp om en oppreisning i andre VM-kamp, men Tsjekkias NHL-stjerner gjorde det svært tøft for dem i lørdagens 2-7-tap.

NORGE – TSJEKKIA 2–7

Det ble et tungt fall for et norsk lag som hadde avsluttet bra i 2-5-tapet i VM-åpningen mot Russland.

– Jeg synes ikke vi klarer å komme opp på det nivået vi skal. Vi ble litt små, så nå må vi lande og få tilbake strukturen i det vi holder på med, sa landslagssjef Petter Thoresen til Viasat 4 etter kampen.

– Vi hadde en bra følelse etter den første kampen mot Russland. Nå må vi passe på at vi ikke blir for negative. Nå må vi stå sammen, tilføyde han.

Tsjekkerne gikk fryktløst til verks og scoret allerede etter to minutter og 33 sekunder.

Senere i perioden reduserte Tobias Lindström for Norge med et elegant skudd oppe i hjørnet, men deretter kom tsjekkernes 3-1-mål i undertall etter en svært god norsk periode.

Derfra og ut så Norge ut til å ha mer enn nok med å forsvare seg foran et øredøvende tsjekkisk publikum i arenaen i Bratislava, om lag seks mil sør for grensen til Tsjekkia.

Effektive NHL-profiler

Detroit Red Wings-backen Filip Hronek viste seg fram og scoret kveldens to første mål med fine langskudd. De to neste kom ved en annen NHL-stjerne, Calgary Flames-løperen Michael Frolik.

Hans 4-1-scoring kom i overtall tre minutter ut i den andre perioden. Norge fikk utvisning for å ha for mange spillere på isen, og et enormt tsjekkisk press endte med at kaptein Jakub Voracek fikk prikke inn Frolik foran det norske målet. Keeper Henrik Haukeland fikk ikke noe særlig hjelp av lagkameratene i den situasjonen.

Tsjekkerne fortsatte å kontrollere kampen og produserte en drøss med sjanser og skudd på mål. Etter vel halvspilt midtperiode smatt en ny puck forbi Haukeland, denne gang fra Michal Repík. Han fyrte fra distanse, og pucken fikk en liten retningsforandring via Stefan Espeland og gikk inn oppe i hjørnet.

Kontant svar

Tsjekkias besluttsomhet og effektivitet ble bekreftet igjen etter at Sondre Olden reduserte til 2-5 med en pen styring tidlig i tredje periode. Kun 38 sekunder senere svarte tsjekkerne ved Filip Chytil. Forarbeidet ble gjort av Jakub Varna, som først rundlurte Stefan Espeland på kanten, dro seg rundt Norges mål og la opp til målet.

Etter 44.52 slo Tsjekkia til igjen etter at Norge mistet pucken i egen sone. Dominik Kubalík plasserte pucken lavt i målet på pasning fra Jan Kovar.

Norge fikk muligheten to ganger i «power play» i midten av tredje periode som følge av ufint tsjekkisk spill, men de maktet ikke å utnytte overtallet.

Sjanseløse

Før kampen ble det snakket om at Norge måtte unngå unødvendige utvisninger og havne i undertall, men det ble ikke problemet lørdag kveld. Slurvete spill, både offensivt og defensivt, ga tsjekkerne sjanse på sjanse og i alt sju mål.

Ekstra kjedelig var det at den viktige løperen Mats Rosseli Olsen måtte ut med skade allerede i første periode. Han ble taklet hardt i siden av backen Radko Gudas og så ut til å få en vridning i kneet.

– Jeg vet ikke hva det var, men det så ikke bra ut, sa landslagssjef Thoresen.

Søndag er det hviledag for Norge, mens tittelforsvarer Sverige, som tapte 2-5 mot Tsjekkia i åpningskampen, er motstander mandag kveld.

