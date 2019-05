Casper Ruud prøver å forestille seg hva som venter i møtet med Roger Federer, tennissportens store ikon. Det er både vanskelig og lett.

PARIS: For én ting er å ha sett mange finaler på video fra Roland Garros. Noe annet er å bli møtt av 10.000 tilskuere på en utsolgt arena.

Ikke noe av det Ruud har vært med på hittil, selv om han har spilt for 4–5000 mennesker, kan sammenlignes med trøkket på arena Suzanne Lenglen, oppkalt etter en fransk legendarisk tennisspiller (1889–1938), som ble kalt «den guddommelige».

For det som møter Ruud er dette:

* Lyden er annerledes * Arealet rundt banen er større. * Tilskuerne vil heie på Federer * Stadion er utsolgt * Atmosfæren blir enorm * Banen er rask. * TV-kameraer vil sende til millioner av seere over hele verden.

Ingen tvil om hvem som er stjernen

– Publikum kommer først og fremst for å se Roger Federer. Er det hans siste opptreden i French Open? Han er blitt 37 år gammel, og har ikke vært med i Grand Slam i Paris siden 2015. Er dette hans avskjedsturné, spør analyseekspert og idrettssjef Øivind Sørvald.

Han forteller at Casper Ruud kommer til å få fortjent applaus, men at det ikke er noen tvil om at publikum kommer for å se tennisguden.

Sørvald og trenerne Christian Ruud og Pedro Clar er likevel enige om én ting: Hvis mulig, gjelder det å normalisere det som skal skje, og tenke at det «bare» er en tenniskamp.

– Han skal jo spille mot en av dem han har sett opp til lenge, sier Sørvald.

Fakta: Roger Federer Født: 8. august 1981 Bosatt: Botimingen, Sveits Sivilstand: Gift med Miroslava Vavrinec, fire barn Høyde: 185 cm Meritter: 100 titler, av dem 20 Grand Slam. Har vunnet nesten 1200 proffkamper, tapt 260. Ener på verdensrankingen i 310 uker. Har avsluttet fem sesonger som nummer én. OL-gull i double i Beijing 2008, OL-sølv single i London 2012. Ble i 2018 nevnt som en av de mest innflytelsesrike menneskene i verden av Time Magazine. X

Og for å sette de to motstanderne opp mot hverandre. Roger Federer ble profesjonell som 17-åring, da Casper Ruud ble født. I 310 uker, av dem 237 sammenhengende, har han vært nummer én i verden. 36 år og 19 dager gammel ble han den eldste som klarte det kunststykket igjen.

Og han har vunnet 100 titler, 20 av dem i Grand Slam-turneringer. Nå er han verdenstreer.

Casper Ruud på sin side har ingen tittel, men han avanserer, er sulten, grådig og ambisiøs. Han vet hva han vil og hva som må til for å nå det. Og som hans trener Christian Ruud poengterer – på et eller annet tidspunkt blir det et generasjonsskifte.

Federer er spent på oppkomlingen

Da sveitseren hadde sin pressekonferanse etter å ha tatt seg til tredje runde, fortalte han at han ikke kjente Casper Ruud så godt, men at han kom til å ta ham seriøst.

– Jeg gleder meg til å møte Casper. Jeg har lagt merke til at han har forbedret seg mye de siste årene. Og når man står der som 20-åring på en hovedarena, handler det mindre om hvem man skal spille mot. Det lureste er å slippe ned skuldrene.

Federer blir regnet som en meget sympatisk spiller, som har kvalitet i alt han gjør.

– Federer vil på ingen måte tape ansikt mot en spiller som er 17 år yngre, en som aldri tidligere har vært i en tredje runde i en Grand Slam-turnering, sier Sørvald.

Derfor har Federers folk analysert Ruuds spill, akkurat som Sørvold har gjort med Federer.

Fakta: Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Bosatt: Snarøya og Mallorca Sivilstand: Kjæreste Klubb: Snarøya tennisklubb Bakgrunn: Begynte å spille tennis som 4-åring. Gikk på NTG Ung på ungdomsskolen, senere på Wang. Trenere: Christian Ruud, Toni Nadal og Pedro Clar. Meritter: Vant som 15-åring og yngste spiller noen gang NM-tittel som senior. Ble 4. januar 2016 verdensener som junior. 3. rundekampen i French Open er det høyeste han har oppnådd som senior. Er også klar for 2. runde i double i Paris. Er nummer 63 på verdensrankingen, på 50-tallet når ny ranking kommer på mandag. X

Stort fokus rundt de beste

Fans og paparazzier ventet ved inngangen da Ruud og teamet kom på trening torsdag, men det var Rafael Nadal og litt senere Roger Federer de var ute etter.

Ruud og Nadal trente samtidig, ikke langt fra hverandre. Nadal stønnet ved hvert eneste slag, og han slo hardt. Den spanske gruskongen, som har vunnet French Open elleve ganger, har tidligere gitt nordmannen gode råd under oppholdet på Nadal-akademiet på Mallorca.

Det Ruud kan vise til er fysikk, slagkraft og ikke minst bevegelighet, men mye av det han er god til sitter i hodet.

Har jobbet psykisk hardt

Under treningen fulgte mentaltrener Erik Bertrand Larssen nøye med. Han har jobbet med Ruud siden sistnevnte var 14 år gammel. Det året kom Ruud til NM-finalen og tapte. Veldig mye har skjedd siden den gangen. Derfor mener Larssen at Ruud er forberedt på det som venter.

– Det er ingen tvil om at kampen mot tennisstjernen blir en mental utfordring.

Bertrand Larsen forteller at Casper Ruud har jobbet bevisst med å tenke de store tankene. De som handler om at han én dag skulle spille på en slik hovedscene.

– Når du har brukt fantasien og visualisert mange ganger, så er ikke hjernen så god til å skille virkelighet fra fantasi. Så underbevisstheten hans har vært i denne situasjonen mange ganger. Han har hørt publikumsstøyen i eget hode, han har sett for seg tilskuerne og at han spiller mot Federer, sier hodetreneren.

Skal bruke pusten riktig

Bertrand Larssen opplyser at Ruud har verktøy for å styre unna de uvelkomne følelsene, de han ikke ønsker, som nervøsitet, stress og press.

– Og da går det på øvelser vi har øvd på mange ganger, som handler om hvordan vi bruker pust, hvordan han beveger kroppen og ansiktsmimikk. Og det aller viktigste er hvilke tanker han velger å tenke.

– Så du mener at han har kontrollen?

– Ja, mange mennesker klarer å ta kontroll uavhengig av omstendighetene. Det gjelder skuespillere, krigere og idrettsutøvere, eller folk som driver med livredning eller er kirurger.

Bertrand Larssen kjenner også idrettsutøvere som «håper på det beste» uten at de har jobbet med å få slik kontroll. Da går det ofte ikke veien.- -Noen tror og håper på alt mulig. Jeg tror på Casper, og det viktigste er at han tror. Vi tror begge at det er mulig, at han kan vinne. Han må være bevisst på hva den innerste troen gjør med ham.

Blir som julaften

Casper Ruud er klar for det som måtte komme. Når han går inn på banen, vil han høre og se publikum, men så fort spillet er i gang, er han konsentrert om hver eneste ball, hvert eneste slag.

– Jeg gleder meg i alle fall veldig, og jeg håper at jeg kan overraske, sier en moden, ung toppidrettsutøver.

Han legger til at han ikke har noe å tape, og nettopp derfor kommer han til å senke skuldrene og gjøre det han har lært.

– Dette blir som julaften.

PS. Ruud og hans makker Miomar Kecmanovic skal spille double litt senere på fredagen mot Federico Delbonis og Guillermo Durán. Det er ikke ideelt, men de er innstilt på det.