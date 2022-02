Klæbo om Välbes boikott av norsk presse: – Hva skal man si?

Johannes Høsflot Klæbo (25) fikk spørsmål om den russiske skipresidentens boikott av norske medier etter kommentaren fra NRKs Jan Petter Saltvedt.

GULLVINNER: Johannes Høsflot Klæbo mottok onsdag gullmedaljen han fikk etter å ha vunnet OL-sprinten.

– Hva skal man si? Det får være deres måte å gjøre ting på, svarer Klæbo på spørsmål fra norsk presse etter onsdagens medaljeseremoni.

NRKs profilerte kommentator skrev etter Aleksandr Bolsjunovs gull på tremila at han og de andre russiske utøverne «aldri burde fått stått på startstreken i dette OL».

Som en følge av det erklærte den russiske skipresidenten Jelena Välbe boikott av norske medier.

– Jeg tror at når man er i det gamet her må man tåle å få både ros og kritikk. Jeg kan bare snakke for meg selv, men noen ganger når det går tungt er det ikke like gøy å snakke med pressen, sier Klæbo – og fortsetter:

– Til syvende og sist vet man hvordan dette samspillet fungerer og hvordan det må fungere. Jeg tror mange vet hva som er riktig måte å gjøre det på.

– Har du snakket med Välbe? spør VG.

– Jeg fikk en gratulasjon. Det er vel det eneste jeg har snakket med henne om. Det var vel «congratulations», så vi kjører på vi, sier Klæbo og ler.

IRRITERT: Jelena Välbe er ikke fornøyd med NRKs kommentar.

Klæbo fikk også spørsmål om innholdet i NRK-kommentaren.

– Det han mener og sier får være opp til ham. Jeg tror at alle vi som er her nå er for en ting og det er å gå fort på ski. På søndag så var det noen som var sterkere enn oss og så enkelt er det.

Bolsjunov vant foran landsmannen Denis Spitsov, mens Iivo Niskanen ble nummer tre. Hans Christer Holund ble beste norske på fjerdeplass, mens Klæbo ga opp og havnet langt, langt bak.

– For min del får jeg hverken brukt noe tid til å tenke på det eller vurdere noe rundt det han har sagt, så det har ikke jeg noen kommentar til. Jeg er her for å konkurrere og var ikke fornøyd på søndag, men veldig imponert over det de andre har gjort og tar av meg hatten for det.