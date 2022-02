Russisk kunstløper pekes ut i mulig dopingsak

Flere russiske medier har pekt ut en navngitt utøver som skal ha avgitt positiv dopingtest, i saken som førte til at seiersseremonien etter lagkonkurransen i kunstløp ble utsatt.

GULL: Det russiske laget vant lagkonkurransen, men gullmedaljen lar vente på seg. Her er det russiske laget etter seieren.

Sportsavisen Sport Ekspress var en av dem, men senere beklaget avisen at saken var publisert – og understreket at ingenting var bekreftet.

Russerne har fortsatt ikke fått gullmedaljen sin etter lagkonkurransen i kunstløp på mandag. Premieutdelingen skulle ha funnet sted tirsdag kveld.

Onsdag formiddag bekreftet IOC på sin daglige pressekonferanse i Kina at dette skyldes «juridiske spørsmål».

Like etter skrev nettstedet Insidethegames at saken handler om forhold mellom Den russiske olympiske komité og antidopingmyndigheter, og at det gjelder en dopingtest utført før OL.

– Dette er en katastrofe, skriver kommentatoren Oleg Tsjikiris i Sovjetskij Sport.

I en melding fra det russiske sportsdepartementet sies det at det er for tidlig å kommentere opplysningene som har kommet i mediene.

Det russiske kunstløpsforbundets presseattaché i OL, Olga Ermolina, sier til R-sport at det ikke kommer noen offisielle uttalelse onsdag.

Ingen offisielle kilder har bekreftet hverken at det er en dopingsak, hvem den gjelder eller hva slags stoff det eventuelt skulle dreie seg om.

Nyhetsbyrået Reuters har gjengitt de russiske mediene. Sport Ekspress skrev at det forbudte stoffet er en hjertemedisin. De russiske avisene RBC og Kommersant skriver at det skal dreie seg om Trimetazidin. Medikamentet brukes til å behandle hjerteproblemer og står på WADAs (Verdens antidopingbyrå) liste over forbudte stoffer.

Stoffet ble lagt til på listen i 2014 og går under kategorien «metabolske modulatorer». Stoffet er det samme som den kinesiske svømmeren Sun Yang testet positivt for i 2014.

Ifølge Store medisinske leksikon skriver at metabolske modulatorer er en gruppe stoffer med ulik virkning, men som har til felles at de påvirker hormonsystemet og kroppens energiomsetning. Videre skriver de at noen brukes for å redusere bivirkninger ved bruk av anabole steroider, noen påvirker forbrenningen, mens andre bidrar til økt muskelvekst.

– I kunstløp er det ingen stoffer som kan hjelpe deg til å vinne medaljer, hevder den tidligere OL-mesteren i isdans, Tatjana Navka, i intervju med Sport Ekspress. Hennes mann, president Putins talsmann Dmitrij Peskov, sier at Kreml ikke kommer til å kommentere noe før det blir bekreftet.