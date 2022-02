Bolsjunov forfremmet i Putins egen hær

ZHANGJIAKOU (VG) Aleksandr Bolsjunov (25) er forfremmet til kaptein i den russiske nasjonalgarden etter sine prestasjoner i OL.

OFFISER: Aleksandr Bolsjunov er en del av Vladimir Putins nasjonalgarde. Nå har 24-åringen blitt forfremmet til kaptein – takket være resultatene i OL.

Russlands nasjonalgarde er direkte underlagt president Vladimir Putin – og er ikke en del av de ordinære militære styrkene. Det var Putin selv som grunnla nasjonalgarden så sent som i 2016.

Både Bolsjunov og sølvvinner Denis Spitsov er forfremmet til kapteins grad, heter det på hjemmesidene til nasjonalgarden.

– Den store sportsprestasjonen oppnådd av tjenestemennene til nasjonalgardens tropper, seniorløytnantene A. Bolsjunov og D. Spitsov, som gjorde det mulig for Russland å vise at de er ledende i verden innen ski, så blir den militære rangen «kaptein» tildelt dem før tidsplanen, heter det.

Aleksandr Bolsjunov tok et suverent gull på tremila, men valgte deretter å stå over sprintrennet fordi han følte at han ikke hadde tatt seg skikkelig igjen etter det første rennet. Han tok sølv på 15-kilometeren fredag og skal gå andreetappen under stafetten søndag morgen.

Nasjonalgardens general, Viktor Zolotov, fastslår at de to langrennsløperne gjennom sine prestasjoner «tjener som ekte modeller for tjenestemenn og ansatte i nasjonalgarden».

Vladimir Putin etablerte nasjonalgarden for å få mer kontroll og en mer effektiv organisasjon. Bortimot 350.000 soldater er organisert under denne paraplyen, blant annet opprørsstyrken OMON og innenriksdepartementets styrker. De skal særlig kjempe mot terrorisme og organisert kriminalitet, sørge for offentlig orden og vokte viktige statlige objekter.

Ifølge pressemeldingen er Bolsjunov sportsinstruktør for området ved Uralfjellene. Han kommer imidlertid fra en landsby rett ved Ukraina-grensen, der Russland nå har samlet store styrker.

Vestlige eksperter har sett på nasjonalgarden som et viktig verktøy for å slå ned mulige fargede revolusjoner, som vi har sett i flere av Russlands naboland. Mens Russlands tidligere etterretningssjef Nikolaj Kovaljov den gang uttalte at etableringen av nasjonalgarden var viktig med tanke på NATOs ekspansjon østover.