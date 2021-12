Solbakken etter tøff Nations League-trekning: – Sterkeste gruppen vi kunne kommet i

I sitt første Nations League-gruppespill som Norge-trener skal Ståle Solbakken få bryne seg på tøff motstand.

TØFFE KAMPER I VENTE: Ståle Solbakken må finne frem noen gode «peptalks» igjen når Nations League-gruppespillet starter neste juni.

Slovenia, Serbia og Sverige blir Norges motstandere i 2022/23-utgaven av Nations League.

– Det er den sterkeste gruppen vi kunne kommet i, sier landslagstrener Ståle Solbakken til VG.

Slovenia er rangert som nummer 65 på FIFA-rankingen, Serbia er nummer 23 og våre svenske naboer er nummer 18.

Norge er på sin side nummer 41 på FIFA-rankingen.

Stjernedueller venter

I gruppespillet skal Norge blant annet få bryne seg på en av verdens beste keepere i Jan Oblak (Atlético Madrid), Atalanta-stjernen Josip Ilicic og Solbakken får også et gjensyn med sin gamle FCK-elev Benjamin Verbic, som nå spiller i Dynamo Kiev.

Serbia har profiler som Ajax-stjernen Dusan Tadic, Norge-dödaren Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) og Fiorentina-storscoreren Dusan Vlahovic, mens svenskene blant annet har evigunge Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) Real Sociedad-spiss Alexander Isak, playmaker Emil Forsberg (RB Leipzig) og Manchester United-stopper Victor Lindelöf.

– Det er to måter å se det på: Serbia og Sverige er de to sterkeste lagene vi kunne fått. Så må vi si at det blir publikumsvennlig med Sverige og Zlatan. Og så kan vi tenke revansje mot Serbia. Men det er en voldsom gruppe, fastslår Solbakken og sikter til at nettopp Serbia slo ut Norge av Nations League-playoffen i oktober 2020. Det var en semifinale om plass i det fotball-EM som ble spilt i 2021.

Mot Serbia den kvelden var Lars Lagerbäcks norsk landslagssjef, mens Ståle Solbakken hadde sin tredje siste dag som FCK-manager.

– Serbia er blitt mye bedre. De har hatt kjempefremgang nå under (Dragan) Stojkovic og lekte seg nesten med Portugal (i VM-kvalifiseringen). Sverige er Sverige. De er kjempegode, innrømmer Solbakken.

Og Solbakken har ordene sine i behold. Ser vi på FIFA-rankingen har de fire lagene i Norges gruppe en snittplassering på FIFA-rankingen på 31,8.

De tre andre gruppene på Norges seedingnivå har henholdsvis 50,5, 60,3 og 58,8.

Aftonbladet: «Tøff trekning»

Torsdag kveld ble Nations League-gruppene for 2022/23-sesongen trukket i Nyom, og denne gangen, med de tidligere midtbane-elegantene Robert Pires og Gaizka Mendieta som UEFA-generalsekretær Giorgi Marchettis assistenter, gikk det langt bedre enn under Champions League-trekningen tidligere denne uken.

KASTET GLANS: Gaizka Mendieta og Robert Pires var med på Nations League-trekningen i Sveits torsdag.

Her er gruppene på nivå B, samme nivå som Norge:

Gruppe B1: Armenia, Irland, Skottland, Ukraina

Gruppe B2: Albania, Israel, Russland, Island

Gruppe B3: Montenegro, Romania, Finland, Bosnia-Hercegovina

Gruppe B4: Slovenia, Serbia, Norge, Sverige

I faktaboksen under kan du se alle Nations League-gruppene.

– Det er en veldig tøff gruppe, men jeg tror ikke de er veldig fornøyde med å møte Norge heller. Det blir en jevn og tøff gruppe, sier landslagets spilleransvarlig, Brede Hangeland, på TV 2 sin sending.

Den svenske avisen Aftonbladet kaller det «en tøff trekning» for Sveriges del. Da Norge og Sverige sist møttes, i EM-kvalifiseringen for to år siden, endte begge kampene uavgjort (1–1 og 3–3).

– Det er som det pleier. Jeg må være verdens dårligste til å ha flaks i trekninger. Siden jeg begynte i jobben har vi fått vanskelige grupper hver gang, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson om trekningen.

– Vi møtte Norge i EM-kvalifiseringen, og det var to jevne kamper (3-3 i Oslo og 1-1 i Solna). De har også fått noen nye gode spillere siden da. Det er et lag på frammarsj. Jeg tror det blir tøffe, men morsomme kamper, sier den svenske landslagssjefen.

Det skal spilles fire kamper i juni og to i september neste år. Formatet for EM-kvalifiseringen til mesterskapet i Tyskland om tre år er ennå ikke bestemt, men det er sannsynlig at lagene som gjør det bra i Nations League får en ekstra mulighet til å kvalifisere seg, akkurat som før.

I forrige utgave av Nations League var Norge nær opprykk til A-divisjonen - det høyeste nivået - men endte til slutt med en 2. plass i gruppen med Romania, Østerrike og Nord-Irland. Mye ble ødelagt da coronasmitte og karantene gjorde at Romania-kampen ble tapt på walkover og «nødlandslaget» måtte i aksjon borte mot Østerrike.

Erling Braut Haaland ble delt toppscorer med seks fulltreffere i forrige Nations League-gruppespill sammen med Ferran Torres (Spania) og Romelu Lukaku (Belgia).

Frankrike er regjerende Nations League-mester etter finaleseier over Spania tidligere i høst.