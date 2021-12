Brennhete Salah tangerte Vardy da Liverpool snudde til seier

(Liverpool - Newcastle 3–1) Mohamed Salah er rett og slett ustoppelig om dagen. Mot Newcastle noterte han seg for målpoeng i 15. kamp på rad og bidro sterkt til Liverpool-seier, men på tampen stjal Trent Alexander-Arnold litt av showet.

LIGAMÅL NUMMER 15: Sadio Mané sitter og ser Mohamed Salah sikkert sette inn Liverpools ledermål.

På stillingen 2–1 til Liverpool, mens klokken tikket mot tre nye poeng for Merseyside-klubben, vartet Trent Alexander-Arnold opp med en suser Liverpool-fansen knapt har sett maken til siden Steven Gerrards glansdager på Anfield.

Fra langt hold la han ballen til rette, klinte til med strak vrist og måkte ballen opp i korthjørnet, utakbart for Martin Dubravka som strakk seg så lang han var.

– Jeg har ventet på en sånn scoring i fem år, sier Alexander-Arnold til BT Sports etter kampen.

RAKETTGLIS: Trent Alexander-Arnold etter suseren som fastsatte sluttresultatet på Anfield til 3–1.

Før den scoringen handlet imidlertid mye - som vanlig - om Mohamed Salah.

Rekorder står for fall

Med scoring mot Newcastle noterte Salah seg for målpoeng i 15. kamp på rad. Det er tangering av Jamie Vardys Premier League-rekord.

Leicester-spissen gjorde nettopp det mellom august og desember i 2015, og nå står rekorden for fall, for det er lite som tyder på at Salah stopper opp med det første.

Han er også i ferd med å matche Alan Shearers legendariske høstsesong fra tiden som Blackburn-spiller i 1994/95.

Da feiret engelskmannen jul med elleville 16 mål og ni målgivende pasninger. Det er fortsatt rekord for antall målpoeng i ligaen før jul, men Salah er nær å tangere den: Liverpool-vingen står nå med 15 mål og ni målgivende.

Han er med andre ord bare ett målpoeng unna å tangere Shearers julerekord, og får sjansen til å ta den førstkommende søndag, når Liverpool tar imot Tottenham på Anfield.

– Det er galskap. Han er verdens beste spiller, uten tvil. Han leverer uke inn, uke ut. Han vil ta hver eneste rekord som finnes og vil skrive seg inn i historiebøkene, sier Alexander-Arnold om Salah.

Shearer bidro sterkt til seriegull for Blackburn den sesongen, og Liverpool tok et nytt steg mot tabelltoppen torsdag kveld. Nå er de - igjen - poenget bak Manchester City.

Men det startet på verst tenkelig vis for Jürgen Klopps menn.

Allerede før kampen kom det dårlige nyheter fra Merseyside: Nøkkelspillerne Fabinho og Virgil van Dijk mistet kampen på grunn av mistanke om coronasmitte. Og da kampen ble sparket i gang tok det bare noen minutter før nullen sprakk.

Tidligere Liverpool-spiller Jonjo Shelvey fikk nemlig tid og rom til å skyte fra drømmeposisjon. Alisson ble tatt litt på feil fot, skuddet til Shelvey var knallhardt og presist og engelskmannen, som var Liverpool-spiller mellom 2010 og 2013, klistret ballen i hjørnet, og feiret på typisk Shelvey-vis:

Snuoperasjon

Et lite kvarter senere slo imidlertid Liverpool tilbake, og med noen få minutters mellomrom hadde de snudd kampen.

Først fikk Diogo Jota kranglet ballen over mål etter en dødball. Portugiseren løp seg fri på bakerste stolpe og hans første avslutning ble reddet av Dubravka, men returen kunne Newcastle-keeperen ikke gjøre mye med.

Mens Liverpool-spillerne jublet fortvilte gjestene ettersom Isaac Hayden lå nede og holdt seg til hodet.

Og bare noen minutter senere gikk vondt til verre for Newcastle - og ikke minst for Shelvey.

Mannen som hadde sent gjestene i en usannsynlig ledelse spilte nemlig ballen rett til Sadio Mané utenfor egen boks. Senegaleseren ble forstyrret i avslutningsøyeblikket, men fikk likevel sendt av gårde et skudd. Dubravka reddet det forsøket, men når returen falt til Mohamed Salah var det nesten bare ett utfall.

Den egyptiske storscoreren satte inn sitt 15 mål for sesongen. Det så også ut til å bli den kampavgjørende scoringen, før Alexander-Arnolds vanvittige langskudd mot slutten.

De tre poengene ble uansett igjen på Anfield, og selv om det er mange kamper igjen av sesongen er det i ferd med å se ut som gullkampen - atter en gang - skal stå mellom Liverpool og Manchester City.

Chelsea snublet nemlig hjemme på Stamford Bridge mot Everton. Mason Mount sendte blåtrøyene i ledelsen, men unggutten Jarrad Branthwaite reddet poeng for The Toffees.

Dermed er Chelsea henholdsvis tre og fire poeng bak Liverpool og Manchester City, som ikke viser tegn til å ta foten av gasspedalen med det første.

