22 skiskyttere gir seg, den eldste fortsetter: - Er drømmejobben

Et tyvetalls internasjonale skiskyttere har lagt opp etter sesongavslutningen i Holmenkollen. Den eldste, Simon Eder (39), tar én sesong til.

BLIR MED VIDERE: Mens Erik Lesser (øverst til venstre), Anais Bescond (midten) og Benjamin Weger (øverst til høyre) ble takket av med champagne i Holmenkollen, fortsetter Simon Eder sin skiskytterkarriere.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det gikk noen flasker med champagne i målområdet i Holmenkollen da lagkamerater takket av skiskytterne som nå gir seg.

Vi har telt 22 skiskyttere som legger opp, blant andre Erik Lesser, Benjamin Weger, Simon Desthieux og Anais Bescond - for å nevne noen.

Simon Eder, som hadde sin verdenscupdebut nettopp i Holmenkollen i 2004, har ikke tenkt å gi seg. Neste sesong fyller østerrikeren 40 år.

– Dette er fortsatt min drømmejobb. Jeg er overbevist om at jeg kan klare ett år til og jeg er fortsatt motivert for å kunne hevde meg blant de 10 beste nå og da. Det får være målet mitt, sier Simon Eder til VG.

Fakta Dette er noen av skiskytterne som har lagt opp etter denne sesongen: Simon Desthieux, Anais Bescond, Erik Lesser, Klemen Bauer, Benjamin Weger, Leif Nordgren, Clare Egan, Susan Dunklee, Scott Gow, Dominik Windisch, Selina Gasparin, Maren Hammerschmidt, Eva Puskarcikova, Amanda Lightfoot, Kadri Lehtla, Kalev Ermits, Karolin Horchler, Sari Maeda, Asuka Hachisuka, Tsukasa Kobonoki, Kosake Ozaki og Elisabeth Högberg. Les mer

Valget var egentlig enkelt for superveteranen.

– Siden jeg var barn har jeg alltid ønsket å være en idrettsutøver. Med litt påvirkning fra min far (Alfred Eder) endte jeg opp med skiskyting. Og så lenge de har bruk for meg, så vil jeg holde på. Det er også tøft å gi avkall på alt dette, det har jeg vært litt redd for. Med familien og noen sponsorer i ryggen ser jeg ingen grunn til å slutte. Jeg liker denne jobben, sier Eder.

Det kan hende han gjør som Erik Lesser (33) neste sesong. Etter at tyskeren kunngjorde at han skulle legge opp, har han hevdet seg i toppen i de fleste rennene. Lesser vant også jaktstarten under sesongavslutningen i Holmenkollen.

– De som teller på knappene kan jo følge «vinnerresepten» til Lesser, sier Simon Eder og ler.

Han endte på en 15. plass i verdenscupen sammenlagt med en 6. plass fra Östersund som beste resultat. På standplass er det ikke mange som er bedre enn 39-åringen med en treffprosent på over 91.