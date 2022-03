Berge om skjermingen av Haaland: – Privilegert situasjon

Overgangsaktuelle Erling Braut Haaland blir skjermet fra pressen – og møter forståelse fra både lagkamerat Sander Berge og tidligere landslagsstjerne Morten Gamst Pedersen.

PRIVILEGERT: Sander Berge (venstre) sier kameraten Erling Braut Haaland er i en privilegert posisjon – og sier det er ekstra interessant å prate med et av verdens heteste overgangsobjekter.

– Jeg prater mye med ham. Jeg forstår at han er i en privilegert situasjon og ingen andre har opplevd det han gjør i den grad. Jeg har forståelse for at Erling og teamet ønsker ro. Det viktigste er at han presterer på banen. Vi andre på laget klarer ikke sette oss inn i situasjonen, sier Sander Berge på en pressekonferanse onsdag.

Mandag sa landslagssjef Ståle Solbakken at Erling Braut Haaland kom til å bli skjermet fra pressen, i en tid der jærbuen er ventet å bestemme seg for fremtiden og trolig gjennomføre tidenes største norske overgang.

Selv ankom Haaland i privatfly – og avslo å svare på VGs spørsmål:

Sammen med Martin Ødegaard er Berge og Haaland trioen som kaller seg «løgne gutta», og Berge sier han «forventer» at den innerste sirkelen blir blant de første som får vite om overgangsnyheten når den tid kommer.

– Vi prater mye sammen, og «Løgne gutta» er muligens øverst på lista over hvem som får vite det. Vi prater litt forskjellig om ulike scenarier om alt i livet, men det er en særegen situasjon Erling er i, så det er ekstra interessant å prate med ham, sier Berge.

Tidligere landslagsprofil og i sin tid blant Norges største fotballstjerner Morten Gamst Pedersen har også forståelse for at Dortmund-stjernen ønsker fri fra pressen i de rådende omstendigheter.

– Det er greit å ikke være tilgjengelig 24/7. Han er en verdensstjerne, og det å gå på en flyplass, som jeg gjør nå, hadde vært helt grusomt for ham. Jeg skjønner de valgene han tar, og støtter ham hundre prosent, sier han til VG.

Gjennom egen erfaring som mangeårig Premier League-stjerne, forklarer han at spillernes største ønske under perioder med høyt medietrykk er å fokusere på fotballen – ikke pressen.

– Vektlegger han ett ord feil, blir det spekulert herfra til månen. Får han et spørsmål og han for eksempel venter litt før han sier ja eller nei, så blir det dratt frem som noe. Det er sånn det er.

– Så du mener det er helt innafor at han skjermes?

– Helt greit. Klart, det vil bli spørsmål, men man trenger ikke være hovedattraksjon på alle pressekonferanser. Det må være greit å koble av også. Og det er ikke så mye mer han kommer til å si uansett. Jeg tror nesten jeg kunne stilt opp på vegne av ham og svart mye av det samme, for å si det sånn, sier «Gamsten».

HAR FORSTÅELSE: Tidligere landslagsstjerne Morten Gamst Pedersen skjønner at Haaland ønsker fri fra pressen.

Tidligere eliteserietrener Tor Thodesen stusser derimot på spesialbehandlingen av Haaland - både når det gjelder at han ankom i privatfly, fikk nytt draktnummer og ikke skal snakke med media.

Han utdyper Twitter-meldingen overfor VG:

– For en 21-åring som fortsatt er i utvikling som person og fotballspiller, så er det grunn til å spørre seg om dette også kan ha en nedside, denne måten å gå frem på. Da tenker jeg på at det kan øke presset på gutten, for det de sier er at de er spesielle. Så er han jo også spesiell, og fra deres side er det kanskje naturlig.

– Men faren bør jo kjenne sønnen godt, og de har nok kalkulert dette godt. Og det er også mulig jeg tar feil, for er det en mann jeg har tillit til i den rollen, så er det Ståle Solbakken, legger han til.

Thodesen tror imidlertid det hadde vært enklere for Haaland å bare svare på spørsmålene som hadde kommet om en mulig overgang til en ny klubb.

– Min første tanke er at det kunne ikke vært så farlig. Her er det først og fremt norsk presse til stede på en sånn seanse, og de hadde ikke hatt annet valg enn å forstå det hvis svaret var «det kan jeg ikke snakke om».