Åtte magiske minutter reddet Liverpool

(Inter - Liverpool 0–2) Liverpool ble virkelig kjørt av den italienske seriemesteren på San Siro. Så dukket innbytter Roberto Firmino (30) og Mohamed Salah (29) opp.

AVGJORDE: Mohamed Salah sørget for at Liverpool får med seg et kjempeutgangspunkt fra Milano.

– Dette er en knyttneve rett i fleisen for dette Inter-laget. De har kjempet heroisk og skapt mye trøbbel for Liverpool i kveld, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Roberto Firmino på følsomt vis styrte ballen i det lengste hjørnet kvarteret før slutt.

Scoringen kom etter en omgang hvor det aller meste hadde handlet om hjemmelaget.

– De henger i tauene nå, Liverpool, sa sidekommentator Petter Myhre midtveis i annenomgangen.

I tillegg til å få en scoring annullert for offside, presset hjemmelaget på og var svært nære ved flere anledninger. Men det ville seg ikke for Simone Inzaghis menn.

For å gjøre vondt verre for italienerne, satte Mohamed Salah inn kveldens andre for Liverpool fem minutter før full tid.

SVARTE PÅ TILTALE: Roberto Firmino måtte finne seg i å starte kampen på benken. Brasilianeren svarte med scoring.

Dermed reiser Liverpool fra Italia med et drømmeutgangspunkt foran returoppgjøret om tre uker.

– Dette var en vanskelig kamp. Å vinne de vanskelige kampene er tøft. Vi startet bra, men fikk ikke avsluttet situasjonene. Så begynte vi å miste ballen på ugunstige tidspunkt. Da skiftet kampen karakter. Vi skulle kontrollert det bedre, sier Jürgen Klopp til TV 2.

Liverpool-manageren forteller at byttet med Jota ut og Firmino inn var påtvunget grunnet en mulig ankelskade på portugiseren. Trippelbyttet som fulgte like etter var med på å endre kampbildet til Liverpools fordel, mener tyskeren.

– Byttene våre skiftet heldigvis litt av dynamikken til vår fordel. Etter scoringen kom selvtilliten plutselig tilbake. Vi er bare halvveis, men 2–0 er bedre enn 0–0. Vi så hva Inter er kapable til i kveld, men de må slå oss på Anfield. Da må de være briljante.

Overrasket med Elliott fra start

Foran kampen var den største overraskelsen at 18-årige Harvey Elliott fikk muligheten fra start for Liverpool. Dermed skulle stjerneskuddet få sin Champions League-debut bare fire måneder etter at han pådro seg et stygt ankelbrudd i en seriekamp mot Leeds.

STOR TILLITT FRA KLOPP: Harvey Elliott var tilnærmet fast på Liverpool-laget før ankelen røyk i oktober. Nå er han tilbake for fullt. I kveld debuterte han i verdens gjeveste klubbturnering.

Gjestene kom best i gang, og skapte flere halvfarligheter ved Thiago og Mohamed Salah. Men Edin Dzeko var også halvfarlig frempå for vertene. Vi måtte imidlertid vente 14 minutter før kampens første reelle mulighet bød seg.

Andy Robertson fant Sadio Mané på bakre stolpe. Senegaleseren, som akkurat har vunnet Afrikamesterskapet, steg til værs og fikk ordentlig klem på hodestøtet. Avslutningen var god, men snek seg like over tverrliggeren.

Minuttet etter ville ikke Hakan Calhanoglu og Inter være noe dårligere. Ivan Perisic fant tyrkeren inne foran Alisson Becker i Liverpool-målet. Den tidligere AC Milan-kapteinen smalt til, men hadde ikke marginene med seg.

Forsøket smalt i metallet og ut igjen.

TØFFE TAK: Hakan Calhanoglu feller Fabinho (t.v.). Like etter smalt Inter-spilleren ballen i tverrliggeren.

Minuttene som fulgte var åpne og fartsfylte.

Edin Dzeko var farlig frempå med et hodestøt, mens Trent Alexander-Arnold satte Inter-sisteskanse Samir Handanovic på prøve.

NÆRE: Trent Alexander-Arnold var farlig frempå med et frispark fra langt hold før pause. Ballen snek seg like på utsiden av nettveggen.

Akkurat i det dommer Szymon Marciniak blåste av for pause, var Mohamed Salah plutselig på vei igjennom etter et langt og presist utspill fra Alisson Becker.

Noen avslutning fikk han imidlertid aldri tid til, og dermed gikk lagene i garderoben med 0–0 etter en heseblesende førsteomgang.

– Inter har lagt opp planen veldig godt her. Liverpool sliter faktisk litt med å finne ut av det, konstaterte Brede Hangeland under TV 2s pausesending.

Annenomgangen fortsatte i det samme intense tempoet som den første, og i minuttene etter sidebyttet var Jürgen Klopps menn virkelig i trøbbel. Med et rockende San Siro i ryggen, presset Inter Liverpool knallhardt.

Bak den svært høye forsvarslinjen til Liverpool kom vertene til flere store farligheter, ofte i regi av Perisic, Calhanoglu og Lautaro Martinez.

Da timen var spilt satte Edin Dzeko ballen i nettet, men bosnieren ble helt korrekt avvinket for offside.

FRUSTRERT: Edin Dzeko slår oppgitt ut med armene etter å ha fått scoringen annullert. Reprisen viste imidlertid at det polske dommerteamet fattet rett beslutning.

Like før hadde Jürgen Klopp sett nok. Tyskeren gjorde hele tre bytter, hvor blant andre nyervervelsen Luis Diaz entret banen.

Colombianeren var nære å få en drømmedebut i Champions League for sin nye klubb, men ble stoppet av Inter-stopper Milan Skriniar i siste sekund.

Kvarteret før slutt satt den imidlertid for gjestene.

Helt mot spillets gang forlenget Roberto Firmino Andy Robertsons hjørnespark bort i det lengste hjørnet. Inter-sisteskanse Handanovic var sjanseløs, og ballen sang i nettet.

Åtte minutter etter gjorde Mohamed Salah oppgaven tilnærmet umulig for Inter, som må dra til Anfield med 0–2 i sekken.