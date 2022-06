Nå starter rettssaken mot Platini og Blatter – døpt «århundrets rettssak» i fotballen

Etter en syv år lang etterforskning begynner rettssaken mot tidligere UEFA-president Michel Platini og tidligere FIFA-president Sepp Blatter. De står tiltalt for bedrageri etter en utbetaling på snaue 20 millioner kroner.

VENN ELLER FIENDE? Joseph «Sepp» Blatter og Michel Platini startet som gode kompanjonger, men forholdet mellom skal senere ha kjølnet kraftig. Nå skal begge forsvare seg mot en tiltale knyttet til en engangsutbetaling på snaue 20 millioner kroner fra 2011. Her er duoen sammen på FIFA-kongressen i 2015, da Blatter ble gjenvalgt til sin femte strake presidentperiode.

Strafferammen er på fem år i tillegg til vesentlige bøter.

I sentrum for tiltalen står en engangsutbetaling fra Blatter til Platini på like under 20 millioner norske kroner (to millioner sveitsiske franc), godkjent av Blatter i 2011.

Overføringen var ifølge Blatter for konsulenttjenester Platini ytte i førstnevntes første periode som FIFA-president, fra 1998 til 2002.

I sveitsisk lov heter det imidlertid at slike utbetalinger ikke kan tilbakedateres mer enn fem år, som videre fører til at den sveitsiske påtalemyndigheten mener betalingen beriket Platini på lovstridig vis.

Fakta Kort forklart: Dette ledet opp til rettssaken 27. mai 2015: Flere topper i det internasjonale fotballforbundet (FIFA) blir arrestert etter en større FBI-razzia på luksushotellet Baur au Lauc i sveitsiske Zürich. 29. mai 2015: Joseph «Sepp» Blatter blir gjenvalgt som FIFA-president – som den første til å få fem perioder i vervet. 2. juni 2015: Samme Blatter trekker seg som FIFA-president etter omfattende press, i kjølvannet av korrupsjonsskandalen – som fortsatt er under opprulling. 25. september 2015: Blatter blir av sveitsiske myndigheter siktet for økonomisk kriminalitet. Det er dette som nå ha ført frem til rettssaken. Platini var først vitne. 2. november 2021: Platini og Blatter blir begge tiltalt for bedrageri. Les mer

Bestrider anklagene

Påtalemyndigheten skriver videre at Platini sendte en faktura på fiktive tjenester – som Blatter så godkjente.

– Jeg ser optimistisk på rettssaken som nå begynner og håper at dette kan sette et endelig punktum på historien, og at all fakta vil bli sett på og vurdert på redelig vis, sier sveitsiske Blatter i en uttalelse.

– Jeg bestrider disse grunnløse og urettferdige anklagene på det sterkeste, heter det fra Platini.

Begge hevder at de hadde en muntlig avtale om at pengene skulle betales på bakgrunn av det tidligere konsulentarbeidet.

«Århundrets rettssak»

Mai 2015 ble flere FIFA-topper arrestert på et luksushotell i Zürich før FIFA-kongressen i samme by – der Blatter ble gjenvalgt som president to dager etter massearrestasjonene.

Blatters femte strake presidentperiode ble imidlertid kort. 2. juni – få dager etter gjenvalget – ble han presset til å trekke seg etter 17 år, i kjølvannet fra den sensasjonelle korrupsjonssaken.

Derfra gikk det fort nedover: I september 2015 ble Blatter siktet for økonomisk kriminalitet, og måneden etter ble han utestengt fra «all fotballrelatert aktivitet». Platini møtte samme skjebne like etter. 2. november i fjor ble begge tiltalt.

De to forhenværende fotballtoppene gikk fra kompanjonger til uvenner i løpet av sine år på toppen av verdens idrettspolitikk. Nå må de kjempe sammen mot sveitsiske myndigheter – i rettssaken døpt «århundrets rettssak i fotballen» flere steder, blant andre the Guardian.

Blatter (nå 86 år gammel) sliter med helsen og gikk gjennom en hjerteoperasjon i 2020, og er også under etterforskning for et annet forhold – å ha godkjent en utbetaling på én million dollar til Jack Warner, daværende visepresident i FIFA, i 2010. I samme sak er to tidligere FIFA-topper mistenkt.

PS! Det er satt av to uker til rettssaken, der et panel på tre dommere skal avsi dom 8. juli.