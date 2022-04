Vil ha Drillo på sokkel: – Ikke noe å vente med

Egil «Drillo» Olsens tidligere landslagselever vil se sjefen som statue utenfor Ullevaal stadion. 80-åringen selv grøsser av tanken.

Publisert Publisert Nå nettopp

På Twitter har tidligere landslagsspiller Lars Bohinen lansert følgende «opprop»: Drillo må få egen statue utenfor Ullevaal.

Treneren ledet herrelandslaget under Norges mest suksessfulle periode, som inneholdt to VM-sluttspill og en rekke store øyeblikk – deriblant den berømte 2–1-seieren over Brasil i Marseille.

– Jeg er ikke noe for sånn persondyrking. Det er ikke noe jeg har spesielt lyst til, sier «Drillo» selv om statueforslaget.

Han fylte 80 år fredag. Dagen ble markert med kinopremiere på «Alt for Norge», en film om «Drillos» på 90-tallet, etterfulgt av bursdagsfest på Ullevaal med 500 gjester.

– Du skjønner sikkert at jeg gleder meg til i morgen, sier mannen som ikke liker oppmerksomhet rundt egen person.

Flere av trenerens tidligere spillere hadde tatt turen til filmpremieren. For mange av dem er «Drillo» fremdeles en helt og et forbilde, og liker ideen om å gi 80-åringen en hyllest i form av en statue utenfor landslagsarenaen.

– Gjerne for meg, sier Stig Inge Bjørnebye.

– Nils Arne står på Lerkendal og «Drillo» fortjener å stå på Ullevaal, sier trønderen Rune Bratseth.

I 2019, nesten tre år før hans død, fikk Nils Arne Eggen en statue utenfor Rosenborgs hjemmearena, Lerkendal.

RBK-LEGENDE: Nils Arne Eggen er tidenes mest suksessrike klubbtrener i norsk fotball.

– Det tror jeg andre enn jeg, som har jobbet med ham i 15 år, skal vurdere. Men det er klart, han og Nils Arne har stått bak mange av de største prestasjonene i norsk fotball, sier Nils Johan Semb, som var Olsens assistent på landslaget før han selv ble sjef.

Nåværende sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt var til stede for rikskringkasteren under Norge-Brasil og skulle intervjue trenerlegenden etter kampen.

– Drillo kom bort, begynte å grine og gikk igjen. Han kom tilbake med tårer i øynene. Det var veldig rart å være med på, men jeg skjønte at jeg hadde vært med på tidenes øyeblikk, forteller han.

Nettopp slike store prestasjoner gjør at Saltvedt mener at NFF må få ut fingeren.

– Nå må de få han på sokkel mens han er i live, slik at han kan være der. På 70-årsdagen sa han «jeg vet ikke hvor lenge jeg lever», men han er like sprek på 80-årsdagen. De har 30 år på å få ham på sokkel, men det er ikke noe å vente med, sier NRK-kommentatoren.

Tidligere landslagsspiss Gøran Sørloth ønsker ikke å ta noe standpunkt rundt hvorvidt «Drillo» skal få en statue eller ikke.

– Vi skal være litt forsiktig med å hausse oss opp så enormt. Det er flere statuer rundt omkring, men jeg skal ikke ta noe valg her og nå, jeg.

VG snakket med «Drillo» og de tidligere landslagsspillerne før kinopremieren: