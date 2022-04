Her skapes spillkarakteren til Cecilia Brækhus

Nå blir det laget en virtuell utgave av Cecilia Brækhus (40) til boksespillet «eSports Boxing Club».

«SKANNET»: Cecilia Brækhus avbildet i den meget avanserte innretningen spillmakerne bruker for å lage virtuelle utgaver av bokserne.

– Det var en veldig morsom opplevelse, og helt annerledes enn noe jeg har gjort før i karrieren, skriver Brækhus i en melding til VG etter å ha vært innom studioet til spillskaperne i Los Angeles for noen dager siden.

«eSports Boxing Club» er ventet å komme på markedet til PC og spillkonsoller senere i år. Det har vært klart en stund at Brækhus skulle være en del av spillet, og hun er i meget godt selskap.

Spillkarakterene til legender som Muhammad Ali, Rocky Marciano, Sugar Ray Leonard, Frank Bruno, Larry Holmes, Klitsjko-brødrene og en drøss med tidligere og nåværende boksestjerner er en del av pakken.

– Det er absolutt noe å være stolt over at jeg er plukket ut, slår Brækhus fast.

Hun oppholder seg for tiden i Los Angeles, og forbereder seg til det som blir hennes 39. kamp som proffbokser. 40-åringen har tidligere uttalt at hun går sin neste kamp «før sommeren», men er fortsatt hemmelighetsfull når det kommer til øvrige detaljer.

– Vi planlegger videre camp så raskt Johnathon Banks er tilbake fra Japan, forklarer Brækhus.

Banks er treneren hun nå samarbeider med igjen etter å ha tapt sine to siste kamper for amerikanske Jessica McCaskill med Abel Sanchez som trener.

De siste månedene har Brækhus trent med Banks. Han har også ansvaret for superstjernen Gennady Golovkin, som vant på teknisk knockout mot Ryota Murata i Japan i helgen og har to VM-belter i super mellomvekt.

BLIR SPILLKARAKTERER: Claressa Shields (t.v.) og Cecilia Brækhus avbildet på en pressekonferanse i Los Angeles i 2018. De har aldri møttes i ringen i virkeligheten, men nå blir det mulig i spillet «eSports Boxing Club».

Brækhus ble værende i Los Angeles, og brukte noe av tiden til å få laget en virtuell utgave av seg selv som nå blir en av karakterene i «eSports Boxing Club».

Først ute

For øyeblikket er det 17 kvinneboksere, og i tillegg til Brækhus er det navn som Katie Taylor, Claressa Shields og Jessica McCaskill, på listen.

– Jeg er veldig glad for å ha spurt om å bli med, for da blir Norge representert. Det er ekstra gøy at den første norske kampsportutøveren i et spill er en kvinne, slår Brækhus, med kallenavnet «First Lady» fast.

PS! Oslo-fighteren Jack Hermansson er for øvrig en del av UFC-spillene, men han er svensk statsborger.