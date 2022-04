Braut Brunes (21) herjet som fetter Haaland: – En av de kjekkeste dagene i mitt liv

Jonatan Braut Brunes (21) er i ferd med å skape et navn for seg selv i Fotball-Norge. Mandag scoret søskenbarnet til Erling Braut Haaland (21) hat trick for Start.

– Det er en av de største og kjekkeste dagene i mitt liv, sier Braut Brunes til VG etter 5–1-seieren over Åsane i serieåpningen i Obos-ligaen.

Jærbuen kom til verden bare 18 dager etter sitt verdenskjente søskenbarn sommeren 2000. Mødrene er søstre. Mens Braut Haaland har etablert seg som en av verdens beste spisser, kan Braut Brunes være i ferd med å få sitt definitive gjennombrudd i Start.

Etter å ha blitt hentet fra Florø til Lillestrøm høsten 2020, gikk unggutten på et sesonglangt utlån til Start i vinter. Der startet 21-åringen karrieren perfekt med to strøkne chipper av høy kvalitet og en scoring fra kloss hold i mandagens seriedebut for sørlendingene.

Etter scoringene feiret Braut Brunes på samme karakteristiske måte som søskenbarnet, full av adrenalin og glede. Hjemme i Tyskland satt Erling Braut Haaland og fulgte med.

– Jeg vet ikke om han så kampen direkte eller så på «Obos-runden», men Erling sendte i alle fall bilder og videoer av scoringene. Han virket happy med det, forteller Braut Brunes.

STJERNE: Erling Braut Haaland feirer for Dortmund i Bundesliga denne sesongen.

Med lyst hår, ikledd Starts gule trøye i samme fargenyanse som Dortmunds, nummer ni på ryggen og Nike-sko er likhetene med fetter Haaland mange.

Det erkjenner også Braut Brunes og ler. Samtidig gir han Start-trener Sindre Tjelmeland æren for draktnummeret.

– Ha-ha. Ja. Nummer ni var det Sindre som ga meg. Jeg fikk en melding av ham etter at jeg hadde signert hvor han spurte: «Du tar nummer ni, sant?» «Ja, det er greit, det.», skrev jeg tilbake.

Familiene Braut og Haaland har produsert imponerende mange dyktige fotballspillere fra Bryne. Karrieren til Alfie Haaland i Premier League og på det norske landslaget er velkjent. Det samme gjelder sønnen Erlings sensasjonelle prestasjoner de siste årene.

Nå jobber i tillegg Braut Brunes, Toppserien-søsteren Emma Braut Brunes (18) og et annet søskenbarn, Albert Braut Tjåland (18) – som er tilbake i Bryne FK på utlån fra Molde – for å skape egne karrierer på høyt nivå.

Til felles har de alle at de blir beskrevet som ekstremt hardtarbeidende, fryktløse og dedikerte.

– Han har kombinasjonen av vinnervilje, selvtillit og råskap, samt ydmykheten til å jobbe hardt hver eneste dag, uttalte Start-trener Tjelmeland om Braut Brunes etter overgangen fra LSK.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg tror det handler om at vi har en «drive» til å stå på i hverdagen. Du må være ydmyk for å legge ned den jobben som kreves. Og vi har alle lyst til å bli gode. Vi har lyst til å ta steg. Vi hater å tape og elsker å vinne, forteller Braut Brunes.

VG rapporterte i helgen fra Dortmund, hvor supporterne er lei seg for at fetter Haaland ser ut til å forlate klubben til sommeren:

Men det er mange unge jenter og gutter som blir fortalt hva som kreves for å lykkes uten at de egentlig forstår eller tar konsekvensene av det.

Det er en betraktning Braut Brunes deler.

– Absolutt. Så er det ikke bare å trene, heller. En ting er det du gjør på feltet, som må være topp kvalitet, men det er også andre timer på dagen hvor du må tenke på kosthold, søvn og alt dette her. Det er en hverdag som krever enormt mye. Så er det deilig når du får betalt, forteller Starts nye kraftplugg på 189 centimeter.

– Når sank det skikkelig inn hos deg hva som kreves?

– Jeg har alltid hatt en enorm vilje til å trene, men det er kanskje de siste årene jeg har blitt enda råere på det som skjer utenfor banen – med kosthold, søvn og hvordan du bruker energien din. Hvem snakker du med? Hvem bruker du tid på? Hva gjør at jeg får påfyll av energi? Hvem kan jeg ringe og snakke med hvis jeg trenger å gjøre noe utenom fotball?

Braut Brunes prater engasjert om temaet.

– Jeg er alltid åpen for å lære nye ting. Jeg er ganske nysgjerrig på hva folk tenker og gjør. Så får jeg råd fra blant andre Erling, faren min (Bjarte Brunes), Alfie og tidligere trenere i Bryne, forteller 21-åringen, som tidligere hadde Alfie Haaland som agent, men nå representeres av Atta Aneke.

– Jeg snakket med Alfie og vi ble enige om at det var best sånn slik situasjonen er blitt. Vi har et veldig godt forhold og han sa at jeg bare måtte ringe når som helst, så skulle han hjelpe meg, forteller Braut Brunes.

PÅ LÅN FRA LSK: Braut Brunes skal i utgangspunktet tilbake til Åråsen etter sesongen.

Han måtte gjennom en periode med coronaviruset og det han betegner som småskader i oppkjøringen til sesongen. I seriepremieren så ingenting av det ut til å prege ham. Nå ser jærbuen kun muligheter fremover.

– Ja, absolutt. Det er 29 kamper igjen hvor vi har sjansen til å plukke tre poeng og jeg har muligheten til å score flere mål. Jeg ønsker å utvikle meg hver dag, forteller mannen som kan skyte Start tilbake til Eliteserien.

Uansett er Norges øverste nivå en liga Braut Brunes fort befinner seg i til neste år hvis han fortsetter på samme måte som i første serierunde.

5. april 2022