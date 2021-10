Vålerenga tar grep etter mislykket overgangsvindu – har fått «FCK-råd» av Solbakken

VALLE (VG) Vålerenga jakter talentspeider og skal bygge opp en ny avdeling for scouting. De har brukt landslagssjef Ståle Solbakken (53) for å lære.

JAKTER FORSTERKNINGER: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo snakker i telefonen i kontorlokalene på Intility Arena.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo forteller at de ser til hvordan den tidligere FC København-manageren bygde sin speideravdeling i den danske hovedstadsklubben, og at Solbakken allerede har besøkt Intility for å dele erfaringer.

– Det var inspirerende. Han hadde noen ideer, så vi kjøper nok litt av det, men begynner i litt mindre grad. Men begynner slik FCK begynte. Vi henter en på heltid, og så vil vi kanskje ha en student ved siden av, en som er fotballnerd og datanerd. For det er mye analyseprogrammer, sier Fagermo til VG.

Klubben er i gang med jobben rundt å finne ny speider, og Fagermo vedgår at det igangsatte arbeidet har sammenheng med sommerens overgangsvindu.

PÅ INTILITY ARENA: Landslagssjef Ståle Solbakken følger cupoppgjøret mellom Vålerenga og Odd i september.

Da solgte Vålerenga nøkkeloffensiven Aron Dønnum til belgiske Standard Liège og U21-landslagskeeper Kristoffer Klaesson til Leeds for rundt 45 millioner kroner totalt, men hentet ingen markante erstattere:

Albin Mörfelt ble beskrevet som en investering på sikt, anvendelige Nikolaj Thomsen skulle bidra med rutine og økt bredde i stallen, og reservekeeper Kjetil Haug ble forfremmet til førstevalg.

– Ligger det en erkjennelse i arbeidet med ny speider at dere ikke gjorde en god nok jobb i forrige vindu?

– Ja, det kan du godt si. Men hva skal vi med et scoutingapparat når vi ikke har penger? Da er det bedre å bruke de få pengene på spillere. Vi må bygge dette suksessivt, svarer Fagermo og utdyper:

– Det vinduet som var nå, var sterkt inntektsmessig, men svakt sportslig. Vi kan ikke ha et sånt vindu neste gang. Men vi hadde ikke noen muligheter i vinduet nå; vi var blakke, helt til pengene kom, og det var sent. Da ville ikke jeg svi av penger på kortsiktighet som vi ikke var sikre på, sier Vålerenga-treneren, som i et VG-intervju mot slutten av overgangsvinduet gjorde det klart at han heller spilte med unggutter og ble nummer syv enn å gjøre «møkkainvesteringer».

Etter 1–1 mot Rosenborg i helgens eliteserierunde er Vålerenga nettopp det: Nummer syv. Og 18-åringene Odin Thiago Holm og Seedy Jatta scoret hvert sitt på Lerkendal.

– Vi sitter med 12 spillere som jeg mener vi kan selge for ti millioner eller mer – etter vi solgte Kristoffer og Aron. Det er store verdier for klubben. Noen av dem kommer til å bli solgt, det er helt umulig å holde igjen. Vi greier ikke å erstatte bare fra akademiet. Da blir det mer «turn-over» i gruppen, og da blir scouting viktig. At vi er i forkant av vinduene, ikke i etterkant. Derfor ser vi på å bygge opp, sier Fagermo.

Da han ble ansatt som Vålerenga-trener i januar i fjor, var mangeårig fotballmann Lars Tjærnås – med bakgrunn som trener, sportssjef og tv-ekspert – klubbens talentspeider. Men stillingen ble avviklet.

– Vi hadde ikke behov for scout, fordi stallen skulle ned, og vi hadde heller ikke økonomi til å forsterke. Nå må vi innse at vi har behov, begrunner Fagermo for endringen fra vinteren 2020 til høsten 2021.

Lars Tjærnås melder til VG at han mener det er klokt av Vålerenga å bruke ressurser på speiderapparatet igjen nå, og ønsker sin gamle arbeidsgiver lykke til. Om tiden i Vålerenga sier nå Start-tilknyttede Tjærnås:

– Jeg er utrolig stolt over de som var der og jobbet som speidere slik vi organiserte det. Seedy Jatta er et meget godt eksempel på en av flere som aldri hadde vært i Vålerenga av unge spillere uten dem, sier Tjærnås om spilleren som kom fra Skeid og altså scoret mot Rosenborg i helgen.

Fagermo gjør det klart at pengene fra salgene av Klaesson og Dønnum skal i stor grad kunne brukes til erstattere.

– Vi trenger en midtstopper og en back av klasse, sier Vålerenga-treneren med tanke på neste sesong.

Publisert Publisert: 20. oktober 2021 10:50

