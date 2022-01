Medier: Djokovic nektet innreise til Australia etter visumkrøll

Novak Djokovic (34) meldte tirsdag at han får delta i Australian Open etter å ha fått unntak fra vaksinereglementet, men onsdag melder flere medier at verdenseneren ikke slipper inn i landet etter visumtrøbbel.

TITTELFORSVARER: Novak Djokovic poserer med pokalen etter Australian Open-seieren i fjor.

I desember i fjor fikk Djokovic spørsmål fra den serbiske avisen Blic om sin vaksinestatus, det mente han var upassende og ville ikke svare.

– Jeg vil ikke være en del av den stormen, sa han da.

Nå står han snart midt i stormen likevel, for i Australia herjer debatten etter at 34-åringen tirsdag meldte på sosiale medier at han likevel er på vei til Australia etter å ha fått «fritak» fra de meget strenge coronapassreglene i landet.

– Avgjørelsen er som å spytte i ansiktet på enhver innbygger i Victoria og Australia, skriver TV-ekspert og tidligere tennisspiller Sam Groth i en spalte i avisen Herald Sun.

Samme avis er blant mediene som onsdag ettermiddag melder at Djokovic er nektet innreise til Australia etter visumtrøbbel. Det melder også The Times.

Visumtrøbbelet har oppstått som en følge av at et medlem i støtteapparatet skal ha søkt om feil type visum. Dette visumet tilfredsstiller ikke kravene for fritak om coronavaksine, og siden Djokovic ikke kan vise til dokumenter på at han er vaksinert nektes han adgang til landet, melder avisene.

Nylig sto han over ATP Cup, mot blant andre de norske spillerne Casper Ruud og Viktor Durasovic, i Sydney. Han har vunnet Australian Open tre år på rad, totalt ni ganger – og vil sette rekord med 21 Grand Slam-seirer om han skulle få anledning til å delta i turneringen.

Det gjenstår uansett å se om Djokovic faktisk kommer seg til Melbourne der storturneringen arrangeres fra 17. januar.

Australias innenriksminister Karen Andrews hevder likevel at Djokovic ikke slipper inn i landet:

«Ethvert individ som vil inn i Australia må innrette seg etter våre strenge grenseregler. Selv om Victorian Goverment (den statlige regjeringen) og Tenns Australia har gitt tillatelse til en ikke-vaksinert spiller å delta i Australian Open, så er det Commonwealth Government (den nasjonale regjeringen) som vil håndheve kravene ved den australske grenser» sa Andrews i en pressemelding i går og understreket:

«Ingen spillere som vil delta i Australian Open vil få spesialbehandling.»

STRENGE REGLER: Australias innenriksminister Karen Andrews vil håndheve landets strenge grenseregler også overfor Novak Djokovic.

Statsminister Scott Morrison er også klar på at tennisstjernen ikke vil få spesialbehandling.

– Novak Djokovic, når han kommer til Australia – jeg tror ikke han er så langt unna – må han komme med akseptable bevis for at han ikke er vaksinert av medisinske årsaker dersom han skal få de samme rettighetene som fullvaksinerte reisende, sa Morisson ifølge SBS News.