Brattset Dale nominert til verdens beste: – Hun viser hvorfor

(Montenegro-Norge 27–32) Kari Brattset Dale (31) satte åtte skudd rett i mål da håndballjentene vant sin første landskamp siden VM-gullet i desember. Norge vant komfortabelt i Podgorica.

SUPER-EFFEKTIV: Kari Brattset Dale leverte en ny sterk kamp da Norge slo Montenegro.

Dermed fortsatte strekspilleren storspillet fra VM-avslutningen hvor østfoldingen også leverte effektivitet i superklassen. Hun satte sine 17 siste VM-skudd i mål.

Onsdag ble det kjent at Norges sterke strekspiller sammen med Stine Bredal Oftedal, Paulette Foppa (Frankrike), Sandra Toft (Danmark) og Grâce Zaadi (Frankrike) er i finaleheatet for å bli kåret som verdens beste håndballspiller av det Internasjonale Håndballforbundet. Bredal Oftedal ble kåret i 2020.

– Kari Brattset Dale fortsetter der hun slapp da hun ble kåret til MVP (turneringens mest verdifulle spiller) i VM. Hun viser hvorfor hun er nominert til verdens beste spiller, sier TV3-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

Fra 7. til 27. mars kan publikum ifølge IHF stemme på sin favoritt. Vinneren blir offentliggjort 28. mars.

NOMINERT: Stine Bredal Oftedal igjen nominert som verdens beste håndballspiller.

Uten keeperduoen Katrine Lunde og Silje Solberg slet Norge med å få opp redninger før pause. Rikke Granlund reddet et par skudd mot slutten av omgang, men Montenegros Marta Batinovic reddet flere. Likevel ledet Norge 16–15 halvveis etter at Kari Brattset Dale hadde markert seg med fem scoringer på like mange forsøk.

– De har sluppet inn for mange mål. De må få mer dynamikk i forsvarsspillet, mente Karoline Dyhre Breivang ved pause.

Fra starten av 2. omgang fikk Marie Davidsen sjansen i det norske målet. Debutanten gjorde det bra. Bucuresti-målvakten reddet en straffe og spredde ny energi i laget.

Henny Reistad slet med fire strake bomskudd på Batinovic, men Camilla Herrem viste hvorfor hun har hatt en vinter full av scoringer for Sola. Hun endte på seks scoringer.

Moa Högdahl fikk sjansen for Nora Mørk. Viborg-spilleren viste mye fint spill og målgivende pasninger.

Norge møter Montenegro igjen i Larvik.

20. november håper Norge å komme tilbake Moraca Sport Center i Podgorica. Da spilles EM-finalen i Montenegros hjemmearena. Norge er regjerende mester etter at de slo Frankrike i EM-finalen i 2020. Nå skal håndballjentene for første gang siden 1994 spille et EM som ikke går i desember måned. Mesterskapet spilles også i Slovenia og Nord-Makedonia.

Det ville ha blitt stevnekollisjon med fotball-VM i Qatar.