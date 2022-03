Disse forbundene nøler: – Det som har kommet er veldig tamt

Mens de fleste forbund følger den internasjonale olympiske komités oppfordring om å ekskludere Russland og Hviterussland fra internasjonale konkurranser, er det noen som ikke er like bestemte.

KRITISK: President i Norges Svømmeforbund, Cato Bratbakk.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det internasjonale håndballforbundet, IHF, har enn så lenge vært taus om sine tiltak. Det europeiske håndballforbundet (EHF) kom på banen mandag kveld.

Lørdag sendte det norske håndballforbundet to likelydende brev til de internasjonale forbundene hvor man ba om at russiske og hviterussiske utøvere ikke får delta i internasjonale idrettsarrangementer og at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner.

– Vi har ikke hørt noe fra IHF, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Det internasjonale svømmeforbundet, FINA, vil ikke nekte utøvere fra Russland eller Hviterussland å delta i konkurranser, men de kan bare delta som såkalte nøytrale utøvere. Det betyr ingen flagg, symboler og ingen nasjonalsanger.

President i Norges Svømmeforbund, Cato Bratbakk, er helt klar i sin tale. FINA har ikke gjort nok.

– Vi synes det de har kommet med er veldig tamt. Vi prøver å få FINA til å forandre standpunkt, og jobber i alle kanalene vi har. Vi har et håp om at det skal hjelpe. Verden opplever krigen på en forferdelig måte. Man snakker hele veien og russiske utøvere, men hva med våre venner i Ukraina? De har det forferdelig, sier Bratbakk til VG.

TAUSHET: Håndballpresident Kåre Geir Lio forteller om lite informasjon fra det internasjonale håndballforbundet.

Bratbakk forteller at de har fått med seg sine kolleger i de nordiske forbundene, og har tro på at FINA omsider vil komme etter.

– Våre representanter blir lyttet til med tanke på hvordan situasjonen er. Når vi ser hvordan verden forholder seg til dette, kan det bare være én løsning. Jeg er glad IPC snudde når det gjelder Paralympics. Nå må alle andre også følge etter, understreker svømmepresidenten.

President i Norges Cykleforbund, Jan Oddvar Sørnes, ønsket i utgangspunktet full utestengelse av både ryttere og støtteapparat fra Russland og Hviterussland. Han mener løsningen det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har falt ned på ikke er ideell.

– IOC burde kommet på banen før. Det ble veldig mye usikkerhet. Da UCI omsider kom på banen for to døgn siden, leverte de likevel på omtrent alle parameterne. Men de har ikke vært tydelige nok på enkelte ting. Det gjelder først og fremst de valgte medlemmene fra Russland og Hviterussland i organisasjonen. De støtter seg på at dette er personlige verv, sier Sørnes til VG.

I helgen skal de europeiske forbundene møtes til kongress i Odense. Sykkelpresidenten forteller at det allerede er høy temperatur inn mot møtene. Det britiske sykkelforbundet har valgt å boikotte kongressen, hvor også den internasjonale sykkelpresidenten stiller opp.

– Vårt standpunkt er klart. Vi er for det UCI har gjort til nå, så spørs det om det kanskje skulle vært gjort mer. At britene ikke stiller er et veldig tydelig signal. Men det som er viktig nå er at man må finne balansen på å være så tydelig, uten å brenne alle broer. Vi ønsker å komme dit hvor vi må se på ekskludering av representanter i UCI. Men det må gjøres via tydelig dialog. Sett i lys av Norges status ute i verden, er dette den viktigste debatten vi som forbund noen gang har gått inn i, mener han.

MENER MAN IKKE MÅ BRENNE ALLE BROER: President i Norges Cykleforbund, Jan Oddvar Sørnes.

Det norske sykkeltalentet Erik Lunder sykler for det russiske laget Gazprom. Han er nå utestengt fra alle ritt, ettersom UCI har bestemt seg for å frata alle russiske og hviterussiske lagene lisensen til å sykle ritt. Det går også ut over utøvere med andre pass enn det russiske eller hviterussiske. Sørnes forteller at de gjør alt de kan får å tilby Lunder så mye assistanse som mulig.

– Han står midt oppi dette. Erik er 22 år og hadde aldri sett for seg dette scenarioet. Da blir det urimelig å utøve sanksjoner mot utøvere som ikke har noe med dette å gjøre, men det er vanskelig. Han har vært maks uheldig. Om han skulle ønske seg til et nytt lag, vil vi gjøre alt vi kan for å hjelpe ham.

– Hva tenker du om måten disse utestengelsene også rammer andre utøvere?

– Isolert sett er det ikke rettferdig, men dette er påvirkningsmuligheten man har. Dette vil diskuteres fremover. Siste ord er ikke sagt, sier han.

Det internasjonale bilsportforbundet, FIA stanser alt av internasjonale konkurranser i Russland og Hviterussland inntil videre. Samtidig åpner man for at russiske og hviterussiske utøvere kan delta i konkurranser, men da som «nøytrale» utøvere under FIA-flagget.

Det britiske motorsportforbundet har imidlertid bestemt seg for at ingen med russiske etter hviterussisk lisens får kjøre konkurranser i Storbritannia. Det gjør at Formel 1-føreren Nikita Mazepin (23) ikke får stille til start i Storbritannias Grand Prix i juli.

Mazepin kjører for Haas-laget. Hans far Dmitrij er en nær støttespiller for Russlands president Vladimir Putin.