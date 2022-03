Knutsen om Botheims retur: – Først og fremst en trist historie

Nye FIFA-regler åpner for at Erik Botheim (22) kan gjøre comeback i Bodø/Glimt. Trener Kjetil Knutsen (53) holder alle muligheter åpne.

GUKLEDD: Erik Botheim i 1–1-kampen borte mot Strømsgodset i høst. Nå tyder mye på at han igjen kan ikle seg gult.

– Det skjer ting i verden nå som er veldig spesielle. At han kommer tilbake til Norge er først og fremst en trist historie, sier Knutsen på pressekonferansen dagen før Conference League-møtet med nederlandske AZ Alkmaar.

Etter 15 mål i Eliteserien samt sterke prestasjoner i Europa, spesielt i nedsablingen av Roma i høst, ble Erik Botheim solgt for en rekordsum til russiske Krasnodar.

Russlands invasjon av Ukraina har imidlertid åpnet opp for at utenlandske spillere kan forlate den russiske ligaen midlertidig.

I går var Botheim tilbake på trening i Bodø.

Tidligere denne uken fortalte Viktor Claesson – Botheims svenske lagkamerat i Krasnodar – overfor Aftonbladet om reisen hjem fra Russland

Krasnodar ligger nære krigsområdet i Ukraina og flyplassen er derfor stengt. Dermed måtte de spillerne reise med buss til Sotsji.

– Det ble en reise på syv timer fra Krasnodar langs serpentinerveiene i øsregn i Svartehavet. På bussen var de utenlandske spillerne, ledere, familier, gravide damer og reisesyke barn som spydde, sa Claesson til Aftonbladet.

SPELARE: Viktor Claesson i aksjon på Friends Arena før møtet med Georgia i november.

Deretter reiste de med fly til Istanbul og hjem til Skandinavia.

– Alt stresset da vi skulle reise med bussen til Sotsji kommer vi aldri til å glemme. Det kjentes ut som vi flyktet fra krigen selv om det ikke var krig i Krasnodar, uttalte svensken.

Erik Botheim har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser, men Kjetil Knutsen roser 22-åringens evne til å takle mentale utfordringer.

– Det er en gutt som håndterer uforutsette ting på en imponerende måte. Vi er veldig glade for at han tilbød seg å komme hit for å holde seg i form. Vi må ha dialog med ham og hans nærmeste med tanke på å få til et samarbeid i den perioden som er nå, sier Knutsen.

Humoren var også til stede:

Nye FIFA-bestemmelser gjør at spillere som er under kontrakt med russiske klubber kan suspendere avtalene sine og gjøre midlertidige avtaler med andre klubber dersom de ønsker det.

Kontraktene spillerne har med russiske klubber vil deretter i utgangspunktet være gjeldende igjen fra 30. juni. Å registrere ham til Conference League er foreløpig ikke mulig per dags dato.

– Nei, fordi regelverket til FIFA åpner ikke for det sånn som situasjonen er i dag. Han har ikke representert andre lag enn Glimt siden han ga seg i Glimt, men da må FIFA åpne opp litt i regelverket. Per dags dato er ikke det situasjonen, svarer Glimt-sjefen.

Bodø/Glimt åpner hjemme mot AZ Alkmaar torsdag kveld, før returoppgjøret spilles i Nederland en uke senere.