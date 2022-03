Mazepin nektet å snakke om krigen – slår tilbake mot Haas

Formel 1-stjernen Nikita Mazepin (23) slår tilbake mot laget sitt, Haas, etter at de sparket ham, men han har ikke gitt opp drømmen om Formel 1. Nå starter Mazepin en stiftelse for utøvere i samme situasjon.

«Nei til krig» var budskapet fra Formel 1-førerne som samlet seg på banen i Bahrain onsdag kveld. Foran dem lå det ukrainske flagget som tydelig markerte hvilken side Max Verstappen og co. står på etter Russlands invasjon av nabolandet.

Samtidig innkalte den sparkede Formel 1-føreren Nikita Mazepin til digital pressekonferanse. Russerens kontrakt med Haas ble terminert forrige uke og føreren er ikke ønsket med videre i Formel 1-sporten. Han debuterte i forrige sesong.

– Drømmen min gjennom 18 år ble knust, beskriver Mazepin, som nektet å uttale seg om krigen.

23-åringen er sønnen til Dmitrij Mazepin, en styrtrik russisk oligark med nære tilknytninger til president Vladimir Putin. Far Mazepin har sponset Haas gjennom Uralkali, men Formel 1-laget har også kuttet alle bånd til selskapet.

Onsdag ble far og sønn Mazepin navngitt på EUs oppdaterte sanksjonsliste mot russiske maktpersoner. Dmitrij Mazepin skal ha vært en av mange oligarker som møtte Putin like før krigens utbrudd.

KLART BUDSKAP: Formel 1-førerne støtter Ukraina etter at Russland invaderte landet.

Årsaken til at Mazepin hadde innkalt til pressekonferanse var for å fortelle at han vil opprette en stiftelse for å støtte utøvere «som ikke får konkurrere på grunn av krig eller politikk».

– Vi tilbyr ressurser til utøvere som har brukt livene sine til å forberede seg, for så å bli stanset og kollektivt straffet på grunn av passene de har, sier han.

Farens selskap stiller med pengene til stiftelsen, som opprinnelig var tiltenkt sponsing av Haas.

– Målet mitt var å konkurrere som nøytral utøver, fortalte Mazepin.

Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) tillater at russiske og hviterussiske utøvere konkurrerer under deres flagg. Men FIA har samtidig bedt om at utøvere fra disse landene signerer en kontrakt som sier at Russland har invadert Ukraina og at førerne stiller seg på Ukrainas side.

Ifølge The Guardian nevnte Mazepin hverken krigen eller Putin under pressekonferansen, men fortalte at han var i gang med å se på denne kontrakten da Haas meddelte at han uansett var sparket.

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om den andre avtalen. Jeg ville underskrevet med ett formål – å få være Formel 1-fører. Fordi kontrakten min ble terminert, ser jeg ingen grunn til å snakke om hva jeg eventuelt kunne skrevet under på, sier han.

Onsdag ble det bekreftet at danske Kevin Magnussen overtar Mazepins sete i Haas-bilen. Formel 1-sesongen starter i Bahrain om halvannen uke.

I år vil det ikke bli kjørt løp i Russland. I likhet med en rekke andre idrettsforbund har FIA besluttet at de ikke vil konkurrere på russisk jord.

Mazepin håper å returnere til Formel 1 en dag, men ikke for Haas.

– Formel 1 er en farlig sport, og du må stole på laget du jobber med. Det er et spørsmål om sikkerhet, og man kan trygt si at jeg ikke har tillit til dem, forteller han.