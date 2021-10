Carlsen har tjent 2,7 mill. på Touren: Drar rett til solen

NYDALEN (VG) Magnus Carlsen (30) storspilte på siste dag av finalen i Champions Chess Tour. Nå bærer det rett på VM-leir før møtet med Jan Nepomnjasjtsjij (31) i november-desember.

– Det viktigste blir å se på åpninger til VM-matchen – men også det faktum at jeg har spilt så mye i det siste og trenger å hente energi og få opp den fysiske formen, sier Norges sjakkprofil til VG etter triumfen i online-turneringen i regi av den delvis Carlsen-eide Play Magnus-gruppen.

Totalt har verdensmesteren tjent 2,7 mill. kroner i løpet av de ti turneringene siden november i fjor. Seieren i selve finalen ga alene drøyt 850.000 kroner. Dessuten fikk en såkalt NFT – en type digital kunst – som det foreløpig er umulig å si hvor mye er verdt.

– Drar du til varmere breddegrader?

– Ja, svarer han etter å ha tenkt seg litt om på om han skal svare på spørsmålet. Stedet er uansett hemmelig.

– Nå som det er mørkt i Norge, er det greit å få seg litt sol.

– Tar du med deg hele sjakk-teamet ditt sørover?

– Ja. Og selvfølgelig med Peter Heine Nielsen som sjef for dem.

Nielsen er dansken som har vært Carlsens «sjefssekundant» i de tre siste VM-matchene - i 2014, 2016 og 2018. Nordmannen forsvarer VM-tittelen for fjerde gang i Dubai fra 26. november 2021.

Han trengte bare tre partier på å ta knekken på sin fremste Tour-rival, amerikanske Wesley So, på den siste dagen av finalen i Champions Chess Tour. Han avgjorde finalen allerede to runder før slutt. Det var aldri spennende.

Carlsen er likevel ikke voldsomt imponert over seg selv. Han tapte matchene sine både lørdag og søndag, mot Teimur Radjabov og Levon Aronian:

– Det har vært så som så. Jeg har kjent at energien ikke har vært helt på topp hele veien.

– Men jeg må være pragmatisk nok til å se at dette var nok til å vinne. Jeg vet at jeg kan spille bedre hvis jeg virkelig må. Etter hvert har det handlet litt om å slippe seg løs og har det gøy og sikre turneringsseieren.

– Betyr det at du ikke trenger spille på ditt beste for å være verdens beste?

– I utgangspunktet må jeg det. Og jeg har ikke vært verdens beste i denne turneringen, svarer Magnus Carlsen.

Som den beste spilleren i de turneringene forut for finalen i Champions Chess Tour, tok han med seg en fordel inn i finalen.

– Burde reglene ha vært annerledes?

– Med tanke på at det ble så lite spenning, kan du si det. Men Touren skal kåre den beste over en hel sesong, og derfor bør det være en form for fordel hvis du har vært blant de beste i turneringene før. Men det finnes sikkert andre måter å gjøre det på.

Champions Chess Tour har gått fra november 2020 og bestått av ni innledende turneringer, samt finalen. Finalen skulle ha vært en stor fysisk turnering, men corona-restriksjonene har gjort at bare Magnus Carlsen, Anish Giri og Jan-Krzysztof Duda har spilt fra TV-studioet i Nydalen i Oslo, der Kaja Snare har ledet sendingene.

