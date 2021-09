Molde-Moe avviser «luksusproblem»: – En sannhet som har vokst frem fordi alle prater om det

Molde-trener Erling Moe (51) har fått med seg at fotballfolk mener han får en utfordring i å holde hele spillerstallen i gang uten Europa-spill. Han mener troppen ikke kunne vært mindre.

NOK Å PEKE PÅ: Erling Moe sammen med reservene Alex Craninx (til venstre) og nysigneringen Rafik Zekhnini under kampen mot Kristiansund.

– Jeg vet ikke om det er en sannhet som har vokst frem fordi alle sammen prater om det. Med skader per dags dato har vi bare 18 mann på tilgjengelig. Det er ikke så problematisk som alle andre trenere skal ha det til; at vi har en hel ungdomsskole stående her. Vi er der vi bør være, kontrer Moe.

Riktignok skulle han gjerne vært enda et sted: I et europeisk gruppespill. Men Molde greide aldri å skape en oppfølger av forrige sesongs imponerende Europa-fortelling.

Derfor blir det hverken tysk, spansk eller engelsk motstand på Molde fremover, derimot Vålerenga i søndagens TV Norge-sendte kamp, så Bryne i cupen. Frem til sesongslutt er det 13 kamper på 13 uker, og da skal Moe for eksempel sjonglere ti midtbanespillere på maksimalt fem plasser på laget.

Men han vil altså ikke gjøre det til noe problem, selv om han vedgår at stallen er bygd for Europacup-spill.

– Det ikke er min jobb å holde alle glade med tanke på spilletid. Sånn er det å holde på med toppidrett. Men det ligger i min jobb at folk blir behandlet med respekt, slik at de trives i miljøet, selv om de får seg en på tygga. For å vinne noe, må du ha med deg troppen, sier Moe.

– Hva er best; en tilnærmet fast ellever med få justeringer for ventet kampbilde og motstander – eller mye rotasjon for å holde alle «glade» og kunne overraske motstanderen i laguttaket?

– Det ene alternativet er ikke aktuelt. Det blir aldri tatt ut et lag fra trivselsfaktor, men hva man føler er det riktige. Det eneste som er viktig, er tre poeng. Er du i stimen og vinner fotballkamper, er det mye lettere å rullere. Da flyter det på. Når du taper fotballkamper, anser jeg det som viktigere å holde på en ellever. Så ikke usikkerheten kommer, mener Molde-treneren.

Han mistet landslagstrioen Stian Gregersen (Bordeaux) og Fredrik Aursnes og Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), men kapret prestisjesigneringen Sivert Mannsverk fra Sogndal, samt hentet Martin Linnes og Rafik Zekhnini (kan få innhopp mot Vålerenga) fra utenlandsopphold.

– Det blir noen tøffe beskjeder som gis hver gang. Jeg er glad det er fem bytter og ikke tre, da får vi utnyttet det enda bedre. Det er responsen fra dem som kommer inn, som gjelder. Og hvis det ikke er en form for konkurranse der, hvor lenge klarer du å holde på resten og utvikle spillere, spør Moe.

– Men det er vanskelig å se for seg at et «stjernekjøp» som Mannsverk og en spiller som Magnus Eikrem er ute av laget hvis de er skadefri?

– Det er opp til dem selv. De har ikke klippekort, men er gode spillere og kommer til å spille mye utover høsten, det er en selvfølge, sier Moe.

Han reiser til Oslo som serieleder etter at 4–0-knusingen av Mjøndalen forrige runde etter tre strake tap før det. Moe innrømmer at de mistet balansen litt i disse matchene, at de ble lettere å kontre på for motstandere, og utelukker ikke at de kan ha undervurdert løpsmaskinen Aursnes’ fravær i forberedelsene.

Men nå har forhåndsfavoritten gjenerobret tabelltoppen, de har justert angrepsspillet til å bli litt mer fremoverrettet, og de innbyrdes oppgjørene som gjenstår mot de øvrige topp seks-lagene – Bodø/Glimt, Rosenborg, Viking og Lillestrøm – går på Aker stadion.

– Det blir ikke en fordel før vi gjør jobben i alle de andre kampene, mener Molde-treneren.

– Hvordan tror du Glimt takler å spille Europa ved siden av?

– Det er bestandig spennende, og for dem er det noe nytt. Jeg er ganske norsk der: Jeg håper vi får inn en stor forståelse for at det er utrolig viktig for norsk fotball at vi har lag ute som konkurrerer i gruppespill. Det bidrar til kvantesteg og utvikling. De får puste på innimellom, så jeg håper det går bra, og så får vi håpe det ikke går så bra i serien, sier Erling Moe med et smil.

