Glimts nysignering kjører 3200 kilometer i bil over to døgn

BODØ (VG) Den estiske landslagsspilleren Mattias Käit (23) er på vei fra slovenske Domzale. Han valgte like gjerne å ta bilen fatt.

KJØR! Mattias Käit er på vei gjennom Sverige i sin Volkswagen. Han ville gjerne ha med seg bilen nordover.

– Jeg prøver å reise meg annenhver time og strekke på beina. Jeg er heldigvis fortsatt ung og slipper å slite med vonde knær, ler Käit på telefonen etter å ha blitt bekreftet klar på Bodø/Glimts sider fredag.

Han har nettopp passert Sundsvall i Sverige og er med andre ord uenig med Bjarne Brøndbo i at E6 er «den strakaste vegen».

Fra slovenske Domzale og via Tyskland og Sverige er det hele 3200 kilometer til Bodø. Han startet allerede onsdag morgen og estimerer ankomsttiden mellom 18 og 19 fredag kveld.

I SKUDDET: Landslagsspilleren Mattias Käit er på vei til Bodø/Glimt.

Käit fikk ikke sett torsdagens overlegne triumf mot ukrainske Zorya Luhansk, men fulgte med likevel.

– Jeg kjørte bil og kjæresten min oppdaterte meg. Hun sa det ble 1–0 og plutselig var det også 2–0. Da skjønte jeg at det ble tre poeng.

– Første dagen kjørte jeg for det meste, men i går byttet vi litt. Akkurat nå er det jeg som kjører, sier han.

Esteren forteller at han kjenner til klubben og landet via landsmennene Pavel Londak og Alo Bärengrub, som begge har en fortid i Glimt.

PÅ NORSK JORD: Mattias Kaït spilte i 1–6-tapet mot Rosenborg på Lerkendal.

23-åringen har en fortid i Fulhams ungdomsakademi, men fikk aldri sjansen på seniornivå.

Han spilte også for Domzale da de møtte Rosenborg i Europa Conference League-kvaliken tidligere i år.

3. september ble han enig med klubben om å terminere kontrakten med slovenerne.

– Agenten min snakket med Bodø/Glimt og de var interessert i meg. Jeg så mange klipp av Bodø/Glimt og liker fotballstilen og intensiteten veldig godt, sier Käit entusiastisk.

Kaït beskriver seg selv som en hardarbeidende midtbanespiller. Han vil kun være tilgjengelig for cup- og seriespill for Bodø/Glimt denne høsten ettersom det er for sent å registrere spillere til Conference League.

– De er seriemestere og har gjort det bra i Europa. Det er definitivt et veldig bra sted å utvikle seg, sier han.

Publisert Publisert: 17. september 2021 13:27