Håper hetsen stopper: – Et brutalt syn

Krangelen mellom golfstjernene Bryson DeChambeau (28) og Brooks Koepka (31) medfører et stort spenningsmoment foran helgens prestisjefylte Ryder Cup-turnering, men tirsdag kveld ble de filmet mens de snakket sammen...

KONTROVERSIELL: 28 år gamle Bryson DeChambeau har vært i en lang konflikt med en lagkamerat foran Ryder Cup.

I turneringen mellom USA og Europa i Wisconsin skal de to amerikanerne spille sammen mot Viktor Hovland (24) og nordmannens europeiske lagkamerater etter en rundt to år lang, offentlig konflikt. Sentrale spørsmål er blant annet hvordan det skal gå, hvordan og om de vil klare å samarbeide og hvordan det amerikanske hjemmepublikumet vil oppføre seg mot DeChambeau.

Feiden har blant annet ført til at tilskuere av golfsporten har valgt side – og begynt å hetse 28-åringen DeChambeau. Under Memorial-turneringen i juni ble flere bortvist fra banen på grunn av rop fra tribunene. I Memphis i forrige måned var den bestselgende forfatteren Shane Ryan vitne til det han beskriver som «et brutalt syn».

– På overflaten fremstår det ikke som stygt eller noe personlig, ikke engang som en fornærmelse. Men når du ser mobben på nært hold og hører deres rop i timevis, blir det klart: Målet er å trakassere og ydmyke, beskriver Ryan i en artikkel i Golf Digest, før han legger til:

– Det er et brutalt syn.

Bakgrunn: Derfor liker ikke verdensstjernene hverandre

IKKE REDD: Brooks Koepka er alt annet enn konfliktsky. Her under tirsdagens trening.

Ber Koepka si ifra

DeChambeau har bidratt til å fyre opp under konflikten, både på sosiale medier og i intervjusettinger. Han er også blitt beskrevet som golfsirkusets mest kontroversielle spiller – men foran Ryder Cup forteller trener Mike Schy at 28-åringen nå ønsker å legge saken bak seg.

– Bryson vil at det tar slutt. Til syvende og sist handler det om to store egoer, sier Schy til The Times.

Forfatter Ryan tar også til orde for at Koepka gjør sitt for at hetsen stopper.

– Det er noe med DeChambeau som folkene på tribunene ikke liker. Men det trenger ikke å være som dette. Koepka kunne kommet med en offentlig kunngjøring, et forsøk på å avslutte en trist episode i profesjonell golf. For uansett hvor mye du misliker en konkurrent, og uansett hvor gode grunner du har, så er det feil å tillate at han blir psykologisk misbrukt av folk på tribunene.

Midlertidig fred?

Spørsmålet er om Koepka har planer om å gjøre noe med det. I et stort intervju i Golf Digest, publisert sist uke, snakker ikke Koepka direkte om DeChambeau, men 31-åringen er tydelig på at han finner glede i å knuse andre i konkurransesammenheng.

– Realiteten er at jeg får mer tilfredsstillelse enn noen aner. Jeg får så mye tilfredsstillelse av det til det punktet hvor det er noe galt i hodet mitt. Det har ingenting å si hva vi holder på med, det er så intenst, sier Koepka.

– Jeg viser det kanskje ikke alltid, men jeg er så intens inni meg at jeg vil slå deg helseløs uansett hva vi gjør. Det spiser meg opp innvendig. Vi kan spille bordtennis, eller hva som helst. Jeg ønsker bare å ydmyke deg. Hvis golf ikke var den gentlemanssporten som den er, ville jeg snakket dritt hele veien.

Etter tirsdagens trening kommenterte imidlertid Koepka en video på Twitter hvor tonen mellom de to virker god:

På en pressekonferanse sa også DeChambeu at de kom rimelig godt overens.

– Mye sosiale medier-greier har definitivt blitt drevet av mange eksterne faktorer, ikke nødvendigvis av oss to. Vi hadde noen gode samtaler under Tour Championship-uken under middagene, og igjen denne uken. Jeg hadde middag med ham i går kveld, og det var fint. Jeg tror det kan komme noe mer morsomt i fremtiden, men vi snakker ikke for mye om det.

Forskjellig utgangspunkt

Samtidig er synet de to stjernene har på Ryder Cup totalt ulikt.

– Han elsker lagspill. Noen ganger, hvis han sliter, kan det kanskje se litt egoistisk ut, men sannheten er at han gjør sitt beste for å bidra, forteller trener Schy om DeChambeau, mens Koepka sier følgende om lagkonkurransen:

– Det er annerledes. Det er hektisk. Det er litt merkelig, for å være ærlig. Det er det motsatte av hvordan det er under en major-uke.

Ryder Cup spilles fredag, lørdag og søndag. Sist gang turneringen ble arrangert var i 2018. I fjor ble den utsatt på grunn av pandemien. I Wisconsin representeres lagene med 12 spillere hver. 15 av dem var direkte kvalifisert, blant dem DeChambeau og Koepka, mens ni ble håndplukket av kapteinene Padraig Harrington (Europa) og Steve Stricker (USA). Sistnevnte har pratet med de to uvennene.

– Det er ikke et problem for meg eller laget. Vi var samlet for et par uker siden, og jeg har snakket med begge. De har forsikret meg om at det ikke vil bli et problem. Jeg har ingen bekymringer rundt det, sier Stricker, før han utdyper:

– Vil jeg sette dem sammen til å spille sammen? Jeg tror ikke det. Ting kan endre seg, men jeg tror ikke det. Men vi har hatt gode samtaler og spist middager sammen. Det er ikke noe problem, og de er begge «on board».

Dette er oppsettet for Ryder Cup:

Fredag: Fire foursome-kamper etterfulgt av fire fourball-matcher.

Lørdag: Fire foursome-kamper etterfulgt av fire fourball-matcher.

Søndag: 12 singlekamper.