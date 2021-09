Verstappen sjekket ikke om alt var bra med Hamilton etter ulykken: «Overrasket»

Max Verstappen (23) sjekket ikke om Lewis Hamilton (36) var kommet hel og uskadet fra den dramatiske krasjen mellom dem på Monza-banen søndag.

ENGLEVAKT: Krasjen mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen viste både hvor farlig Formel 1 kan være - og hvor sikre dagens biler er. Hamilton mener selv at han ble reddet av den såkalte halo-bøylen, som beskytter ham mot å bli truffet av hjulet til Verstappen.

Briten sier at han var «overrasket» over det.

Nederlenderen gikk bort fra de to vrakene, mens Hamilton prøvde å komme seg løs med sin Mercedes under Red Bull-førerens bil.

Verstappens bil endte oppå Hamiltons Mercedes etter at de to kjempet om posisjonene på den 25. runden av Italias Grand Prix.

Regjerende verdensmester Hamilton sa etterpå at den såkalte halo-bøylen, som ligger over den åpne cockpiten på en Formel 1-bil, trolig reddet livet hans.

Gjengitt av ESPN sa Lewis Hamilton dette flere timer etter ulykken:

– Jeg så Max kom seg ut og bare gikk forbi, og jeg var litt overrasket, for når vi har hendelser som dette, er det første vi vil forsikre oss om er at fyren vi kolliderer med eller krasjer i, er OK.

– Men det gode er at jeg klarte å komme meg ut. Det var en lang tur tilbake, og vi lever for å kjempe en annen gang.

Max Verstappen går bort, mens Lewis Hamilton fortsatt sitter i Mercedes’en sin.

Da Max Verstappen ble spurt om hvorfor han ikke sjekket om Hamilton hadde det bra etter ulykken, svarte han dette, fortsatt ifølge ESPN:

– Lewis hadde det bra, han prøvde å kjøre bakover. Hvis du ikke er bra, så gjør du ikke det der.

Juryen mente at Verstappen hadde hovedskylden for ulykken og straffet ham med tre plasser dårligere startposisjon i neste løp. Det kan få konsekvenser i VM-sammendraget, der Verstappen leder med fem poeng foran Hamilton. Årets sesong har vært en eneste stor duell mellom disse to.

Lewis Hamilton innrømmet etter at en slik hendelse fikk ham til å tenke over risikoen ved å kjøre i verdens mest prestisjefylte motorsportsklasse.

– Vel, det er et skikkelig sjokk. Jeg har kjørt lenge, og vi tar hele tiden risiko der ute. Jeg tenker at det er bare når du opplever noe som dette at du får skikkelig sjokk, og du ser på livet og innser hvor skjøre vi er.

Hamilton var først bare opptatt av hvordan han skulle kunne kjøre videre i løpet:

– Jeg var fortsatt bare i løpsmodus, så det var bare snakk om «hvordan kan jeg komme i gang igjen?». Jeg satt der med litt smerter, men tenkte «kom igjen», men ville ikke flytte på seg.

Flere timer etter ulykken innrømmet Hamilton at han hadde vondt i nakken og at han nå vil oppsøke en spesialist for å sjekke at alt er i orden. Dessuten kommer han til å reise sammen med sin fysioterapeut Angela Cullen de neste dagene.

– Ærlig talt føler jeg meg veldig heldig i dag. Takk Gud for halo-bøylen som jeg tror reddet meg, som reddet nakken min, sier Hamilton ifølge ESPN.

Om kampen om VM-tittelen sier han:

– Det blir tettere og tettere, men som sagt skal jeg leve.

Mercedes-sjef Toto Wolff antyder ifølge motosport-total.com at Verstappen gjorde det med hensikt og at det var en taktisk felling.

Det får Red Bull-sjefene til å reagere:

– Han tenker ikke sånn. Han tenker på hvordan han kan komme foran den andre bilen. Jeg er skuffet om Toto skildret det på den måten, sier Christian Horner, stadig ifølge motorsport-totalt.com.

Like før sammenstøtet mellom de to VM-rivalene, hadde Red Bull hatt en katastrofal pit-stop. Laget er vanligvis best i klassen, men brukte over 11 sekunder på å få Max Verstappen ut på banen igjen.

Daniel Ricciardo vant og McLaren-teamet to dobbeltseier ved Lando Norris.