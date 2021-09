Jakob Ingebrigtsen løper finale på torg: – Kan fort bli bingo

Jakob Ingebrigtsen (20) vil cashe inn over en halv million kroner hvis han vinner på et stort torg i gamlebyen i Zürich og på vanlig bane dagen etter - men har ennå ikke bestemt seg for om han vil doble.

TOK UT ALT: Jakob Ingebrigtsen spurtbeseiret etiopiske Berihu Aregawi (bak) på 3000-meteren i Lausanne torsdag forrige uke. Tidligere i år har han vunnet 5000 meter og en mile (1609 m) i Diamond League - og OL-gull på 1500 meter.

– Vi bestemmer oss når vi kommer ned. Vi får se an vær og vind. Det er ikke negativt. Snarere motsatt, holdt jeg på å si. Det kan godt bli kult. Vi får se om det er fornuftig, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om hva Norges OL-gullvinner på 1500 meter akter å gjøre i Diamond League-finalen i Zürich onsdag og torsdag neste uke.

Jakob Ingebrigtsen er (selvsagt) kvalifisert for og påmeldt til finalen på 5000 meter onsdag og 1500 meter torsdag.

Den første distansen skal gå på en provisorisk anlagt bane på Zürich største torg, turistattraksjonen Sechseläutenplatz der byens operahus ligger. Banen er 560 meter lang, ikke standard banestørrelse 400 meter. Torsdag kveld flyttes konkurransene - blant andre 1500-meteren - i Diamond League-finalen inn foran forventede 20.000 tilskuere på Letzigrund stadion.

Fakta Vinneren tar alt Diamond League-finalen i Zürich går over to dager - onsdag 8. september og torsdag 9. september. De fleste (25) øvelsene går på friidrettsbanen Letzigrund på dag to, men en drøy håndfull vil bli avviklet på byens største torg, Sechseläutenplatz (7 øvelser) - blant andre 5000 meter for kvinner og menn, høyde kvinner og lengde begge kjønn. Seiersbonusen er tredoblet sammenlignet med ordinære Diamond League-øvelser, fra drøyt 80.000 kroner til 260.000 kroner. For plasseringene to til åtte, er premiebonusene doblet - fra 6000 til 12.000 dollar (104.000 kroner) for 2. plass, 3500 dollar til 7000 dollar for 3. plass. 8. plass: 500 dollar (4200 kroner) til 1000 dollar (8600 kroner). Les mer

Seiersbonusen i et vanlig Diamond Leagues-stevne er drøyt 80.000 kroner etter dagens valutakurs. I Zürich er den tredoblet til 260.000.

Det vil si at Jakob Ingebrigtsen vil tjene til sammen 520.000 kroner hvis han vinner to løp to kvelder på rad, noe han er i stand til på bakgrunn av europarekorden han satte i Firenze 10. juni - og selvsagt 1500-finalen i Tokyo.

Etter å ha vunnet 3000 meter i Lausannes Diamond League-stevne forrige uke bestemte han seg for å droppe Brüssels Diamond League-stevne fredag denne uken.

Det samme har OL-gullvinner Karsten Warholm gjort etter at det viste seg at han var helt tom i forbindelse med sitt 400 meter flatt-løp i Lausanne sist torsdag.

Gjert Ingebrigtsen hevder at han egentlig vet fryktelig lite om alt vedrørende Zürich-arrangementet, det vil si torgbanens beskaffenhet når det gjelder dekke, lengden, en kort og en lang sving - og hvordan Jakob Ingebrigtsen og hans konkurrenter vil forholde seg til rundetidene på den.

– De kan bli skeptiske til å gønne på, og folk er slitne. Det kan fort bli bingogreier over det hele, sier Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om det er 1500-meteren han tror Jakob Ingebrigtsen helst vil vinne i Zürich, hvis han måtte velge å starte ett av to løp, svarer opphavet at de ikke har snakket om det i det hele tatt.

– Hvis 5000-meteren viser seg å bli en kjekk sak, vil det være lettere å gå på 1500-meteren (dagen etter). Det har ikke så stor betydning. Det er ikke viktig for noe i det hele tatt. Det er bare snakk om penger og prestisje. OL-gullet har han. Men han har ikke lyst til å tape, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen.

Han sier som han tidligere har sagt, at Jakob Ingebrigtsen har vært veldig langt ute å kjøre siden OL for en måned siden. Han mener at han har vært på 80 til 85 prosent av vanlig kapasitet.

– Det er tungt. Han må jobbe for det på en helt annen måte. Han håper å kunne være tilbake til normalen. Han er helt klart på bedringens vei, sier han med tanke på at han har snudd døgnet trill rundt fire ganger i løpet av siste måned.

Det vil si flyreise, stor tidsforskjell og jetlag til og fra Japan i øst, deretter det samme mot vest: Oregon i USA, der han vant mileløpet i Eugenes Diamond League-stevne nærmest over en helg - før han returnerte til Norge og Sveits.

– Jeg synes han har klart seg veldig bra. Det har ikke vært sutring rundt det, for å si det sånn, understreker Gjert Ingebrigtsen.

Umiddelbart etter Zürich-løpet eller -løpene, er det ventet at Jakob Ingebrigtsen stiller til start i NM i Kristiansand 10. til 12 september, en uke før han fyller 21 år. Det kan storebror Filip (28) også komme til å gjøre, selv om han ifølge Gjert Ingebrigtsen er i pausemodus nå. Filip Ingebrigtsen brøt 3000-meteren i Lausanne forrige uke.