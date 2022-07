Mener Molde er den største gullfavoritten: – Den må vi ta

HAMAR (VG) (HamKam – Molde 0–0) Det ble bare uavgjort mot HamKam, men både Molde-spiller Magnus Grødem (23) og HamKam-trener Jakob Michelsen fastslår Molde fremstår som den største gullfavoritten.

– Ja, det føler jeg. Molde går inn i hver sesong og skal være gullfavoritt. Det er en veldig styrke det vi har vist til nå, der vi har manglet nesten et lag med skader, at vi har levert seier på seier. Ja. Den må vi ta, fastslår Magnus Grødem overfor VG etter Moldes tiende strake kamp uten tap i serie og cup etter 0–0 mot HamKam.

Grødem kunne fikset ti av ti, men Magnus Wolff Eikrem-erstatteren ble stoppet av Kamma-keeper Nicholas i kroppslig stjerneformasjon én-mot-én etter 63 minutter.

Også HamKam-trener Jakob Michelsen mener serietoer Molde, som er fire poeng bak tabelleder Lillestrøm, er det beste laget i Eliteserien nå – og at Erling Moes lag må regnes som den største gullfavoritten.

– Ja, det er de. De kommer hit med ni seirer på rad, de har enorm bredde, de har et godt lag, er godt trent av Erling Moe og vant med å være topplag. De ser bra ut. Det skal stadig spilles mange kamper, men det ligger veldig bra an for Molde, sier dansken til VG.

TETT: Kristian Eriksen (t.v.) i duell med Moldes Magnus Grødem på Briskeby.

Laget hans har spilt jevnt med alle topplagene – og akkurat som mot Lillestrøm og Viking ble det uavgjort mot Molde. Totalt er HamKam oppe i syv uavgjort denne sesongen.

– Som nyopprykket skal vi være fornøyde med å spille jevne og tette kamper. Det har vi gjort i 12 kamper nå. Så handler det om marginaler og kvalitet, mener Michelsen.

Bakerst var HamKam-keeper Nicholas Hagen utstyrt med begge deler i søndagens målløse kamp mot Molde: Guatemaleren stoppet ikke bare Grødem, men også spissen David Fofana da han plutselig fikk avslutte alene innenfor 16-meteren i 1. omgang. Og på overtid var den tidvis kritiserte HamKam-keeperen raskt nede og holdt headingen til Sivert Mannsverk etter en Emil Breivik-corner.

– 1. omgang blir rotete. I det offensive blir det for store avstander. Løsningene var ikke der. De var aggressive og tøffe med oss. I 2. omgang er det enveiskjøring, oppsummerer Molde-treneren Erling Moe.

Laget hans har ikke tapt siden 3–4-smellen mot Viking 7. mai. Molde-treneren er likevel ikke like kategorisk som Magnus Grødem og Jakob Michelsen på at de er den største gullfavoritten etter 12 serierunder. Om tre dager møter de Jerv i hengekamp og kan klatre opp i ryggen på Lillestrøm.

– Det synes jeg er vanskelig å svare på. Jeg synes vi har klart å bygge noe nytt i Molde, som har fungert bra og har hatt progresjon. Det er lenge siden vi har hatt en sånn rekke som vi har. Vi skal bli harde å hanskes med. Men vi må klare å holde fokus på oss selv og våre prestasjoner, melder Erling Moe.

Alle – de grønnhvite, blå og nøytrale – var enige om at HamKam var best i 1. omgang. Pål Alexander Kirkevold greide ikke å utnytte et passivt Molde-forsvar da han plutselig var alene med Jacob Karlstrøm, og Hasan Kurucay headet utenfor da han fikk sjansen på en corner.

– Vi mister litt energi i 2. omgang. Så er det sånn at i Eliteserien må man sette sjansene man får. Jeg hadde en på hodet som kommer til å gnage litt, sier HamKam-spiller Kristian Eriksen og sikter til sin egen heading utenfor etter 67 minutter.

PS! Uavgjortrekorden i Eliteserien tilhører Sarpsborg og skriver seg fra 2019. De spilte 15 uavgjorte den sesongen, halvparten av seriekampene.

