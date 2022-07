Manchester United-kaptein Harry Maguire ble pepet på av egne supportere

(Manchester United – Crystal Palace 3–1) Erik ten Hags lag viste lovende angrepstakter, men supporternes behandling av kapteinen stjal noe av oppmerksomheten.

HARDT MOTTATT: Harry Maguire leverte en god kamp i Melbourne, men fikk mishagsytringer rettet sin vei tidlig i kampen.

I starten av kampen kunne man nemlig høre Manchester United-fans som buet hver gang midtstopperen mottok ballen.

Flere engelske journalister, hvorav flere var til stede på Melbourne Cricket Ground, både omtalte og stusset over situasjonen som oppsto.

The Athletic-journalisten Laurie Whitwell omtaler det som «veldig merkelig», mens kollegaen Adam Crafton spør seg om internasjonale supportere i større grad er påvirket av alle den negative oppmerksomheten midtstopperen har fått i sosiale medier.

– Hvem er det som buer på Maguire? Idiotisk! Det er ikke fans, skriver Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

UTSKJELT: Harry Maguire ble tidenes dyreste forsvarsspiller da Manchester United kjøpte ham fra Leicester for 80 millioner pund.

Maguire ble nylig tatt i forsvar av trener Erik ten Hag. United-treneren har allerede slått fast at Maguire blir lagets kaptein.

– Jeg kommer til å støtte ham så mye jeg kan. Til syvende og sist må man vise det selv – og han har kvaliteter til å gjøre det. Han har vist det så ofte i fortiden, men han må levere også i nåtiden og fremtiden, sa ten Hag på mandagens pressekonferanse.

Maguire leverte en god kamp tirsdag, og utover i den første omgangen ble buingen byttet ut med jubel, spesielt da han førte fremover og fyrte av et skudd som gikk like over.

Da hadde Anthony Martial allerede sendt Manchester United i føringen etter et lekkert angrep hvor Diogo Dalot vippet ballen inn til spissen, som tok ballen ned på brystet og plasserte den forbi Remi Matthews i Crystal Palace-buret.

Det var et noe B-preget Palace-lag som hadde tatt turen til Australia. Kun ti seniorspillere var med i troppen, og spillere som Wilfried Zaha, Jeffrey Schlupp, Michael Olise, Eberechi Eze, Marc Guehi, Christian Benteke og Odsonne Édouard glimret alle med sitt fravær.

Da Erik ten Hag i tillegg lot sin foretrukne ellever få en drøy time på banen i Melbourne, ble det for tøft for Crystal Palace.

Marcus Rashford doblet ledelsen etter nok et fint United-angrep, før Jadon Sancho sprang gjennom og økte ledelsen til 3–0.

Etter 65 minutter byttet Manchester United de ti resterende spillerne etter at Donny van de Beek, som var nest sist på 2–0-målet, hadde kommet inn i pausen.

Crystal Palace reduserte på en dødball, hvor Joel Ward nikket inn innlegget til Luka Milivojevic. Seks minutter før slutt måtte også United-unggutten Will Fish tusle av banen med rødt kort etter å ha felt Victor Akinwale som bakerste mann, men det ble ikke flere mål.

Dermed står med Manchester Uniteds med tre seirer av tre mulige i sesongoppkjøringen. Tidligere har Liverpool (4–0) og Melbourne Victory (4–1) blitt beseiret.

Manchester Uniteds neste kamp spilles mot Aston Villa i Perth lørdag formiddag. Deretter venter Atlético Madrid på Ullevaal stadion uken etter.

