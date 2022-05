Fotballtalentet Jake Daniels står frem som homofil: – En massiv lettelse

Blackpool-spiller Jake Daniels (17) er Englands første aktive, mannlige fotballspiller som står frem som homofil.

STÅR FREM: 17 år gamle Jake Daniels (til høyre) står frem som homofil.

Det skriver Sky Sports.

– Jeg fortalte det til moren min og søsteren min. Dagen etter spilte vi mot Accrington og jeg scoret fire mål, så det viser hvor mye vekt som forsvant fra skuldrene mine. Det var en massiv lettelse, sier Daniels til kanalen.

17-åringen forteller at han senere sto frem til lagkamerater. Daniels spiller for Championship-laget Blackpool der han regnes som et stort talent. Han skrev profesjonell kontrakt i februar og har scoret 30 mål for under-19-laget denne sesongen.

Daniels spiller hovedsakelig for juniorlaget til Blackpool, men fikk debuten sin for A-laget da han kom inn og spilte de siste ni minuttene av den siste serierunden i Championship tidligere i mai, en kamp Blackpool for øvrig tapte 0-5 mot Peterborough.

Han blir den første britiske fotballspilleren som offentlig står frem som homofil siden 1990, og ifølge Sky Sports er han den første aktive.

I Sky Sports-intervjuet forteller han at han ikke ønsker å leve med en løgn.

– Jeg har tenkt lenge på hvordan og når jeg ønsket å gjøre det. Jeg skjønte at det var riktig å gjøre det nå. Jeg er klar for å være meg selv, være fri og selvsikker med det, sier Daniels.

– Jeg var mest sannsynlig fem eller seks år da jeg fant ut av at jeg var homofil. Så jeg har levd med en løgn lenge. Når du er ung, tenker du at å være fotballspiller og homofil ikke passer sammen. Men når du blir eldre, skjønner du at du ikke kan endre deg. Det funker ikke sånn, fortsetter han.

Det er svært få homofile menn i toppfotballen. I 2018 ble Collin Martin den første åpent homofile idrettsutøveren på i USA. Det gjorde ham den gang til den eneste åpne, aktive, mannlige homofile idrettsutøveren på toppnivå i landet (fotball, basket, amerikansk fotball, baseball og hockey), ifølge ESPN.