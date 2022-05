Skarstein får historisk avtale: – Nå vet jeg hva jeg skal drive med når jeg blir voksen!

Birgit Skarstein (33) skal lede TV-program sammen med Märtha Louise til sommeren og ro Paralympics-2024 i Paris - men så er det kanskje slutt. Og nå er det klart hva hun skal drive med etter karrieren.

BLIR KOLLEGER: Ole Robert Reitan og Birgit Skarstein skriver mandag under avtale for både hennes sportslige karriere og en arbeidskontrakt etter karrieren.

– Nå vet jeg endelig hva jeg skal gjøre når jeg blir «voksen», smiler Skarstein blidt etter å ha undertegnet en avtale med Reitan-sjef Ole Robert Reitan mandag.

Reitan blir nemlig sponsor for Skarstein i resten av karrieren - og deretter får hun jobb i Reitan-konsernet, nærmere bestemt i staben til kommunikasjonsdirektør Inger Sethov. Der skal Skarstein blant annet jobbe med samfunnskontakt. Eller lobby-virksomhet om man vil.

Etter det VG vet har ingen para-utøver tidligere fått en «livstidskontrakt».

– Med din utstråling og din intellekt blir du viktig for oss, sier Ole Robert Reitan.

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer positivt og offensivt menneske enn Birgit.

Vet ikke når hun legger opp

– Jeg liker at dere tenker nytt. Dette er en bransje der du kan gjøre store endringer ganske kjapt, sier Skarstein.

Birgit Skarstein tok paralympics-gull i roing i Tokyo for et snaut år siden og var også med i vinterens Paralympics i Beijing. Hun har bestemt seg for å satse videre til neste sommer-Paralympics, som går i Paris allerede i 2024.

– Jeg har ikke bestemt meg for når jeg skal legge opp, men jeg kjenner jo at jeg har blitt eldre. Du er avhengig av at kroppen fungerer 100 prosent - og ha motivasjonen for å prestere på dette nivået.

– Men det kommer en dag for alt. Jeg kan ikke holde på i ti år til.

– Mat og energi er viktigste bransjer for fremtidenes Norge, sier Skarstein om Reitan-jobben.

Mangfold

Ole Robert Reitan avslører at Skarstein spesielt skal jobbe med miljø.

– Birgit blir også viktig når det gjelder inkludering og mangfold. Vi er et konsern med ansatte med bakgrunn fra veldig mange land.

Reitan forteller at de har satt 500 arbeidsplasser til rådighet for ukrainske flyktninger i vår.

Til sommeren skal hun lede et sommershow fra Telemark på TV 2 sammen med prinsesse Märtha Louise.