Norges tropp til håndball-VM: Hegh Arntzen får sjansen igjen

Landslagstrener Thorir Hergeirsson presenterte VM-troppen tirsdag. Der var Emilie Hegh Arntzen med igjen etter den tunge OL-vrakingen.

TILBAKE: Emilie Hegh Arntzen er inne i VM-troppen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi vet ikke om det er den rette troppen, men det er veldig gode spillere vi har tatt med. Også er det veldig gode spillere som ikke kommer med, sier Hergeirsson.

Han har tatt ut følgende til håndball-VM i spanske Castello:

Keepere: Silje Solberg og Katrine Lunde

Utespillere: Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Stine Skogrand, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Moa Högdahl, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Kari Brattset Dale, Vilde Mortensen Ingstad og Maren Aardahl.

Reserver: Rikke Granlund (keeper) og Emilie Hovden

Emilie Hegh Arntzen var kun reserve under OL, men er nå en del av VM-troppen.

– For hennes del opplevdes det som et ordentlig tøft slag i trynet, samtidig som det var en tankevekker og en liten motivasjon. Hun har gjort en veldig god sesong i Bucuresti, sier Hergeirsson.

Les også Vil revolusjonere håndballen: Gir Sagosen superlønn

Moa Högdahl spilte VM i 2019, men var ikke å se i OL. Nå er hun inne i VM-troppen. Odenses Maren Aardahl er med som «overraskelsen» i troppen.

– Hennes attitude er veldig interessant, sier Hergeirsson.

Esbjerg-spiller og veteranen Marit Malm Frafjord, Vipers-spiller Marta Tomac og Herning-Ikasts Vilde Ingeborg Johansen fra OL-troppen er ikke med i VM-troppen.

– Når det gjelder Frafjord, er det en av de beste linje- og forsvarsspillerne i internasjonal håndball. Vi er ved et veiskille. Det er tre år til OL, og Frafjord har sagt at hun gir seg etter denne sesongen her. Vi har hatt en dialog med henne, sier Hergeirsson.

Fakta Norges mesterskap under Hergeirsson De tolv norske medaljene i kvinnehåndball under landslagssjef Thorir Hergeirsson: * 2021 OL: Bronse * 2020 EM: Gull * 2017 VM: Sølv * 2016 EM: Gull * 2016 OL: Bronse * 2015 VM: Gull * 2014 EM: Gull * 2012 EM: Sølv * 2012 OL: Gull * 2011 VM: Gull * 2010 EM: Gull * 2009 VM: Bronse (Hergeirssons første mesterskap). (NTB) Les mer

Frafjord la først opp i 2018, men gjorde senere comeback.

Camilla Herrem er med i mesterskap nummer 17.

Norge deler gruppe med Kasakhstan, Iran og Romania i VM. Første kamp er 3. desember. Norge er regjerende europamestere. Under OL i sommer ble det bronse.

Norge skal gjennom oppkjøring under Intersport Cup i Bergen fra 25–28. november.