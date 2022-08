Norsk OL-vinner vil bli president: – Det er nå eller aldri

Bent Ramsfjell (54) ble olympisk mester for 20 år siden. Nå sikter han mot toppen igjen - som den øverste lederen i internasjonal curling.

GULLVINNERE: Det norske laget i 2002-OL. Fra v.: Torger Nergård, Bent Ramsfjell, Flemming Davanger, Lars Vågberg og Pål Trulsen.

Norge har i øyeblikket ingen presidenter i internasjonale særforbund på verdensmålestokk, opplyser NIF.

– Det er et naturlig neste skritt. Toget går nå. Det er nå eller aldri, sier Ramsfjell til VG.

Med det mener han at han i ti år har sittet som visepresident under skotske Kate Caithness. Nå trekker hun seg tilbake. En kanadier, en amerikaner og en australier er sammen med Ramsfjell kandidatene i Lausanne den 11. september.

Idrettstinget vedtok i fjor en strategi for å hjelpe norske idrettsledere fram i internasjonale organisasjoner. Det nyter Ramsfjell godt av nå.

PRESIDENTKANDIDAT: Bent Ramsfjell.

– Støtten fra norsk idrett er utslagsgivende for at jeg stiller. Jeg er den eneste av de fire kandidatene som har et anbefalingsbrev fra den nasjonale olympiske komiteen, sier Ramsfjell.

– Vi tror oppriktig at Ramsfjell med sin erfaring både som utøver på toppnivå og sportsadministrator på den nasjonale og internasjonale scene vil bli et stort aktivum for Det internasjonale curlingforbundet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Det var i 2002 at Ramsfjell var på det vinnende norske laget med Pål Trulsen som skip i Salt Lake City-OL.

– Det er 15 år siden jeg ga meg internasjonalt, men jeg har spilt helt til nå, sist i veteran-VM og den norske serien. Men hvis jeg skulle bli valgt, så vil det nok bety slutten som aktiv, sier Bent Ramsfjell.

Vil styrke mot IOC

– Har det noen betydning at du er olympisk mester?

– Jeg tror det er en en «edge»! Det betyr at jeg har dokumentert sportslig bakgrunn, og kan være viktig med tanke på å posisjonere og styrke sporten mot IOC.

– Er det minus å være europeer etter at en europeisk kvinne har sittet i 12 år?

– Jeg tror heller det er et pluss. Europa utgjør flertall i medlemsmassen. Det kreves alminnelig flertall for å bli valgt, og kandidatene blir «utslått» etter hvert. Hvis Europa vil ha en europeisk president, så er det bra for meg. Om de vil ha en president fra et engelsktalende land, er alle de tre andre det.

Fakta Bent Ramsfjell Fullt navn: Bent Ånund Ramsfjell. Født: 30. november 1967. Yrke: Prosjektdirektør i Norconsult. Meritter: OL-gull 2002. VM-sølv 2002, VM-bronse 2001 og 2003. Lag: Har spilt under skipene Eigil Ramsfjell, Pål Trulsen og Thomas Ulsrud. Les mer

Bent Ramsfjell sier at støtten fra det norske curlingforbundet er massiv.

– Der snakker man om «når» jeg blir valgt til president. Curling står sterkt i IOC, og men vi må stadig være på hugget for å være attraktive, mener Ramsfjell.

Stridsspørsmål

Han tror at et stridsspørsmål på kongressen i Lausanne kan bli hvem som har lov til å ta avgjørelse om regelendringer - som for eksempel om curling skal kutte ned fra ti til åtte runder i OL for å bli mer attraktive.

– Jeg mener at det må skje demokratisk i kongressen. Andre mener at vi i styret skal kunne ta den avgjørelsen. Her blir det ulike syn.

Curling er en av de syv vinteridrettsforbundene som er en del av vinter-OL. Blant norske presidenter i disse forbundene har vært Olaf Poulsen (skøyter fram til 1994) og Anders Besseberg (skiskyting fram til 2018).

– Ramsfjells lange og dedikerte arbeid for curling både på nasjonalt og internasjonalt nivå gir ham et unikt politisk perspektiv og erfaring. I tillegg tar han med seg erfaringer som topp internasjonal utøver gjennom mange år, sier Dagfinn Loen, president i Norges Curlingforbund.

